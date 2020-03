Ion Tiriac prezinta ce cadou i-a facut Simona Halep: "O astept la colt"

Ziare.

com

Omul de afaceri spune ca sportiva noastra a pierdut un pariu si ca trebuia sa ii dea o masina. Alegerea sportivei noastre? Un Trabant.Tiriac spune ca acesta nu valoreaza "mai mult de 100 de euro" si glumeste pe seama lui."Are si semnatura pe ea. A pierdut un pariu cu mine. S-a hotarat sa-mi dea o masina pe care n-o aveam. In loc sa nimereasca vreun Ferrari , un Maserati sau vreun Rolls Royce... Dar o astept eu pe ea la colt si pana la urma ma pacaleste cu una mai de calitate", a spus Tiriac pentru Pro Motor. Ion Tiriac si Simona Halep au o relatie foarte buna, iar omul de afaceri este managerul din umbra al sportivei.De fapt, Tiriac a negociat mai multe contracte de sponsorizare pe care Simona le-a semnat.In plus, el o consiliaza si ii ofera sfaturi despre cum trebuie sa vada tenisul.C.S.