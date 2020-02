Ion Tiriac, reactie neasteptata la adresa Simonei Halep

Ziare.

Omul de afaceri a fost intrebat daca-i va darui o masina Simonei in cazul in care va castiga aurul olimpic la Tokio, dar a oferit un raspuns sec."Sa-mi dea vreo 2-3 milioane de euro daca vrea sa obtina vreo masina din colectia mea", a spus Tiriac la ProTV.Ion Tiriac are in colectie peste 300 de masini de lux si de epoca, pe care le gazduieste la Otopeni.La finalul anului trecut, el i-a oferit un astfel de "cadou" Simonei Halep, insa doar sub forma de imprumut.Pe de alta parte, Simona a spus ca o medalie de aur la Jocurile Olimpice reprezinta principalul obiectiv pentru ea in acest an.C.S.