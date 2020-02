Ion Tiriac reactioneaza dupa ce Ilie Nastase i-a propus Simonei Halep sa nu mai reprezinte Romania

Ziare.

com

Tiriac spune ca Nastase a fost inteles gresit si ca, de fapt, cererea a venit ca un semn de nemultumire fata de activitatea Ministerului Tineretului si Sporturilor, care a sistat finantarea Federatiei Romane de Tenis."Nastase a spus in realitate ca Simona, cu popularitatea ei in momentul de fata, ar veni si ar spune ca ea nu mai joaca pentru ministerul Sporturilor pentru ca uite ce mi-au facut in ultimii 4 ani. Le-au taiat gatul pentru ca nu au avut nici bani de bilete de avion.Daca nici Simona nu poate sa faca o terapie de soc, nu poate sa o faca nimeni! De asta s-a dus la Parlament. Sa vedem rezultatele... Sa vedem ce au inteles ei din prezenta acestor magnifici", a spus Tiriac pentru ProTV. Ilie Nastase a facut astfel aceasta cerere in contextul in care Federatia Romana de Tenis are finantarea blocata inca din 2017."A venit noul ministru si Federatia de tenis nu a fost invitata la intalnirea cu toate ministerele. I-am spus lui Halep... 'Sa nu mai apara Romania in dreptul numelui tau! Pune mana si sterge! Sa apara Federatia Romana de Tenis'. Daca oamenii nu vor sa te invite, inseamna ca omul (ministrul Ionut Stroe - n.red.) a luat-o razna complet.Cand a luat job-ul in primire a invitat toate federatiile, cu exceptia Federatiei Romane de Tenis, ca sunt probleme cu statutul si cu ministerul. Nu e normal. Ei pedepsesc niste copii. Daca Federatia nu are un buget, nu poate sa-i trimita sa joace. Copiii astia sunt pedepsiti ei. De ce, au facut ceva?", a spus Ilie Nastase la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au existat numeroase promisiuni ca situatia va fi rezolvata, atat in timpul guvernarii PSD , dar si in ultimele luni, lucrurile au ramas in acelasi stadiu.C.S.