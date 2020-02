Ion Tiriac se asteapta ca Simona Halep sa se retraga

Ziare.

Omul de afaceri roman se asteapta ca acest lucru sa se produca in curand si spune ca e "e logic" sa se gandeasca la asa ceva."Nu poti s-o compari pe Simona cu Serena sau cu Federer, care e cel mai bun jucator din toate timpurile. Simona, la varsta de 29 de ani, e o jucatoare matura, foarte tanara, dar e absolut logic si normal sa spuna ca pana aici e, mi-a ajuns. E femeie si isi doreste copii. Darurile pe care Simona le-a facut poporului roman raman in istorie", a spus Tiriac intr-un interviu pentru Pro TV Vezi: Simona Halep face un anunt important despre retragerea din tenis Simona Halep a disputat primul meci in tenisul profesionist in 2016, avand la activ 19 turnee castigate, dintre care doua de Grand Slam (Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019).A ocupat prima pozitie in clasamentul WTA timp de 64 de saptamani.