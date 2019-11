Simona Halep, despre dialogurile aprinse cu Ion Tiriac

Ziare.

com

Sportiva noastra recunoaste ca Tiriac este foarte dur in mesajele pe care i le transmite uneori, dar spune ca apreciaza sprijinul acestuia."A fost alaturi de mine tot timpul in ultimii 5 ani. Exista o conexiune foarte speciala intre noi si mereu sunt motivata cand vine la meciurile mele. Da, poate fi foarte dur cateodata.In ziua meciului cu Serena mi-a zis ca nu conteaza daca o sa castig sau o sa pierrd. Mi-a zis ca e cea mai mare zi pentru mine si ca trebuie sa profit de sansa, iar asta am si facut. Mi-a dat si o imbratisare, ceea ce nu face de obicei", a spus Simona pentru numarul din noiembrie al revistei Tennis Head Saptamana trecuta, Ion Tiriac a dezvaluit, intr-o interventie la SportEd Talks, doua dialoguri pe care le-a avut cu Simona Halep la Wimbledon. "Daca ma intrebi pe mine de ce a castigat Wimbledonul iti spun ca nu stiu", si-a amintit Tiriac, pentru ca apoi sa dezvaluie ce i-a transmis Simonei dupa meciul din turul 2: "Bai, fato, du-te, bai, acasa! Sau daca ramai intra pe teren si mori acolo!"Totusi, Tiriac spune ca discutiile aprinse au continuat si inaintea finalei cu Serena Williams , cand sportiva a venit si i-a transmis ca ii este frica sa intre pe teren.Domnu' Tiriac, vai de mine, ma bate asta iara!Auzi, hai sa facem o treaba! Du-te si ia avionul de la aeroport si du-te acasa! Tu esti in finala la Wimbledon ! Stii ce inseamna sa fii in finala? Te duci acolo si mori pe teren!Pai cu publicul?Care public?Da domnu' Tiriac dar asta a fost de o suta de ori acolo!In cele din urma, Simona a intrat pe teren si a invins-o pe Serena Williams dupa un meci perfect.C.S.