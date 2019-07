Simona Halep dezvaluie detalii despre colaborarea cu "antrenorul" Ion Tiriac: "Este foarte dur"

Ziare.

Desi subliniaza ca Tiriac nu ii este antrenor, Halep marturiseste apoi ca acesta este foarte dur.Simona spune ca omul de afaceri si, mai nou, presedintele Federatiei Romane de Tenis, are o exprimare cat se poate de directa, iar indicatiile sale sunt intotdeauna stricte."Nu este antrenorul meu. Intotdeauna are opinii despre jocul meu si este alaturi de mine mereu, insa nu mai este aici, a plecat. E foarte bine sa il am langa mine, imi da incredere.Este foarte dur cu sfaturile sale, dar ma simt mai puternica atunci cand imi e alaturi si modul in care isi pune energia in sfaturile pe care mi le da la antrenamente si in cariera e uimitor. Este dur prin modul in care vorbeste. Imi spune:Asa ca e putin dur", a declarat Halep intr-o conferinta de presa.Simona Halep este antrenata in acest sezon de romanul Daniel Dobre, insa Tiriac a participat la mai multe sedinte de pregatire.Miliardarul roman are o experienta uriasa, el pregatind in urma cu trei decenii jucatori de legenda, ca Ilie Nastase , Manuel Orantes, Adriano Panatta, Guillermo Vilas, Henri Leconte sau Boris Becker.La Wimbledon el a fost alaturi de Halep la unele antrenamente si s-a comportat ca un adevarat manager, intervenind deseori pentru a corecta executii ale Simonei.M.D.