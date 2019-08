Simona Halep dezvaluie sfatul pretios primit din partea lui Tiriac, pe care nu l-a pus inca in aplicare

Ziare.

Sportiva noastra spune ca Tiriac i-a recomandat sa se antreneze mai mult, intre 4 si 6 ore pe zi, dar nu l-a ascultat niciodata."Tiriac are o experienta uriasa, as putea spune ca imi este un prieten. Vorbim zilnic si imi da sfaturi. Imi spune ca ar trebui sa ma antrenez intre 4 si 6 ore pe zi, dar nu am ajuns acolo.Imi da lectii de viata. El vorbeste cu Daniel Dobre si la mine ajunge un lucru clar", a afirmat Simona la TVR 1.In interventiile publice din ultimii ani, Tiriac a sfatuit-o tot timpul pe Simona sa se antreneze mai mult. Ultima data a facut-o dupa Roland Garros 2019."Simona are 27 de ani, mai are inca 6 ani buni de jucat, care in cartea mea de adrese sunt 6 ani, cu 4 ore de antrenament pe zi. Daca e dispusa, poate si o tine fizicul, face ce vrea. Aici e treaba. Daca are bagajul fizic!", spunea Tiriac dupa Roland Garros.C.S.