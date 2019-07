Simona Halep ii raspunde lui Ion Tiriac, dupa ce acesta a spus ca "iarba e buna numai pentru vaci"

Ziare.

com

"E greu ca roman sa joci pe iarba pentru ca in tara noastra e interzis sa calci pe iarba. Iarba e buna numai pentru vaci", a fost comentariul facut de Ion Tiriac la Wimbledon.Cand a auzit aceasta declaratie, Simona Halep a inceput sa rada in hohote si i-a raspuns noului presedinte al Federatiei Romane de Tenis."Am calcat un pic pe iarba in Romania, chiar daca nu e voie. Cred ca sunt destul de multi ani de cand joc pe iarba si, intr-un final, am reusit sa am timing-ul pentru aceasta suprafata. Ma simt odihnita, ma simt fresh si toate ajuta la starea de pe teren", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard.C.S.