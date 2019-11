Simona Halep primeste raspunsul dupa scrisoarea deschisa: Ai devenit victima pesedismului, ai fost folosita intr-un mod josnic

Redam integral raspunsul trimis de Marius Vecerdea:

Ce a scris Simona Halep la inceputul acestei saptamani

De ce are Federatia Romana de Tenis finantarea sistata

Ziare.

com

Simona a acuzat intr-o scrisoare deschisa faptul ca Ion Tiriac nu a fost validat de justitia romana in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, in urma unui proces deschis de Marius Vecerdea, care a contestat legalitatea alegerilor.In replica, Vecerdea spune ca Simona "a devenit victima pesedismului" si ca nu vrea sa respecte deciziile justitiei.RASPUNS SIMONEI HALEP, dar si domnului Ministru al sportului IONUT STROE! Draga Simona, prin mesajul tau ca raspuns la postarea mea referitoare la sentinte ale justitiei din Romania, constat cu ingrijorare ca ai devenit la randul tau victima pesedismului, acest comunism cu haine noi, si ca ai fost folosita intr-un mod josnic pentru a ma ataca direct dar mai ales pentru a ameninta si a manipula noul Ministru al sportului!Te iert Draga SIMONA si te tratez cu COMPASIUNE! Te inteleg asa ii inteleg pe toti sportivii care nu au acces la o EDUCATIE desavarsita, la o EDUCATIE care sa produca oameni completi cu INTEGRITATE si spirit civic NU doar campioni gen gladiatori crescuti doar pentru a arata ca munca si doar munca, fara vreo iluminare spirituala este cea care prevaleaza si este folosita ca exemplu de urmat.Te inteleg draga SIMONA, pentru ca stiu exact cum aceasta EDUCATIE ne invata sa fim doar umili si ascultatori, ne invata doar sa muncim si sa ne sacrificam pentru a arata dusmanilor poporului (acesti straini care ne vor raul), ce mandru este sa fim romani (parca era un slogan pesedist de campanie).Te inteleg draga SIMONA, pentru ca vad copii care stiu doar de frica greselii, care invata fara sa fie functionali, care fac sport doar pentru victoria cu orice pret fara compasiune pentru celalalt, fara sa stie de sanatate sau de bucuria altor lucruri de pe pamant!Te inteleg draga SIMONA, pentru ca vad chiar si Adulti, oameni striviti de frica de a Raspunde unui mare magnat. Iti scriu draga SIMONA, tie si celor care te indragesc, ca a venit timpul sa ne trezim, sa iesim la lumina, sa avem curajul de a sta drepti, sa ne implicam civic si sa mergem LA VOT, sa aruncam in negura timpului acest nou comunism care ne-a tinut captivi.Draga SIMONA, a venit timpul sa intelegi ca Tiriac stie sa foloseasca valorile acestui popor in interesul lui si al acolitilor lui si a invatat de pe vremea lui Gheorghe Maurer, apoi Ceausescu - Iliescu - Adrian Nastase - Dragnea si Ponta (cu ajutorul caruia a inscaunat sef la Federatia Romana de Tenis in 2013, un alt securist comisar din MAI).Draga Simona, a venit timpul sa intelegi ca Tiriac stie ca marii campioni din comunism au crescut fara stiinta de carte pe modelul rusesc - cu munca de gladiator - pentru a putea fi apoi folositi in interesul partidului iubit, si pentru a arata poporului mandru ce rezultate extraordinare avem impotriva vestului!Draga SIMONA, Tiriac stie ca marii sportivi astfel crescuti sunt arma perfecta in mainile unor papusari excroci de cea mai joasa speta! Tiriac stie cum sa manipuleze un astfel de sportiv crescut cu multa munca, rod al efortului incredibil al parintilor si celor apropiati!Draga SIMONA, oare te-ai gandit daca este ok sa garantezi tu public, prin influenta ta mediatica, peste JUSTITIA DIN ROMANIA, ca Tiriac a fost ales corect si democratic? Oare asa ai vazut tu ca se decide un meci pe terenurile de tenis din tarile civilizate? Adica o minge out este judecata in functie de locul ocupat in ierarhia mondiala? Oare meciurile au un arbitru sau se arbitreaza in functie de ce spune Federer sau Halep?Oare doar prezenta unui mustacios octogenar miliardar este GARANTIA STATULUI DE DREPT DIN ROMANIA? Oare nu este o Amenintare la adresa JUSTITIEI ca o personalitate sa faca asemenea presiuni garantand public ca Tiriac ar fi democratic ales, cand inca judecatorii delibereaza? Draga SIMONA, te anunt ca vremea fosilelor comuniste apune curand (poate nu chiar pana te intorci tu din vacanta). Te anunt ca vremea securistilor sinistrii care folosesc astazi informatia si tehnologia in mod malefic, ESTE ISTORIE, iar oamenii SE TREZESC, si sunt decisi sa vada si altceva, sa renasca!Domnule Ministru Ionut Stroe, va rog sa fiti puternic, mai sunt cativa securisti comunisti in Minister dar va asigur ca vor pleca singuri daca faceti curat. Aveti curaj, nu va lasati intimidat de actiunile gen comunist totalitarist in forta ale mustaciosului octogenar miliardar! Va asigur ca va fi istorie in curand! LA VOT OAMENI BUNI!"Zilele trecute, noi jucatorii, am citit o stire prin care cineva anunta un succes triumfator al unei noi intarzieri la procedura de recunoastere a noului presedinte al Federatiei Romane de tenis, Dl Ion Tiriac. Noi stim ca aceste alegeri au fost democratice si avem convingerea ferma, ca la ora actuala, Ion Tiriac este singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes cu privire la conducerea tenisului din Romania. Cu toate astea, noi nu intelegem de ce Ministerul Tineretului si Sportului refuza in continuare sa finanteze Federatia Romana de Tenis. Aceasta finantare nu este pentru noi, este pentru activitatea de zi cu zi a Federatiei si in special pentru toate actiunile dedicate juniorilor si tinerilor jucatori de tenis. Suntem oricum in ceasul al 12-lea, la un nivel scazut al intregului sport din Romania si cu toate astea ministerul refuza sa finanteze o Federatie pentru ca cineva contesta in instante in permanenta actiunile Federatiei. Nu intelegem cum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce nimeni nu ia o hotarare sau o pozitie fata de toate aceste probleme.In timpul in care amanarile sunt declarate "mari victorii", proiectele mari pentru copii si juniori sunt oprite pe loc, pentru ca statul refuza sa le finanteze. Nu trimitem destui copii la competitii, nu le platim antrenorii, nu le dam alimentatie, medicamentatie, pregatire fizica, nu ne apucam de centre regionale, toate pentru ca domnul Tiriac nu apare inca intr-un registru!!! Iar daca nu apare intr-un registru, Ministerul nu stie, nu are habar cine a fost ales presedinte, chiar daca a participat la congresul de alegeri!O astfel de situatie este greu de inteles - viitorul tenisului romanesc chiar nu merita sa fie omorat cu totul de birocratie si declinare continua de responsabilitate.Din pozitia noastra de promotori ai sportului romanesc si ai Romaniei, solicitam responsabilitate din partea Ministerului, respectiv reluarea in regim de urgenta a finantarii Federatiei si a programelor sale, actiune de natura sa mentina viu spiritul sportiv si performantele romanesti la nivel national si international."Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.C.S.