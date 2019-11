Simona Halep se implica in scandalul din tenisul romanesc: "Tiriac e singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes"

Ziare.

Fara a-l numi, fostul numar unu WTA il critica dur pe principalul contracandidat al lui Tiriac de la alegerile FR Tenis, Marius Vecerdea, pentru actiunile din instanta prin care blocheaza activitatea forului.De asemenea, ea ataca si decizia Ministerului Tineretului si Sportului de a bloca finantarea Federatiei de Tenis, spunand ca nu intelege cum s-a ajuns la aceasta situatie.Iata, mai jos, mesajul integral transmis de Halep:"Zilele trecute, noi jucatorii, am citit o stire prin care cineva anunta un succes triumfator al unei noi intarzieri la procedura de recunoastere a noului presedinte al Federatiei Romane de tenis, Dl Ion Tiriac. Noi stim ca aceste alegeri au fost democratice si avem convingerea ferma, ca la ora actuala, Ion Tiriac este singurul om care nu poate fi suspectat de vreun interes cu privire la conducerea tenisului din Romania. Cu toate astea, noi nu intelegem de ce Ministerul Tineretului si Sportului refuza in continuare sa finanteze Federatia Romana de Tenis. Aceasta finantare nu este pentru noi, este pentru activitatea de zi cu zi a Federatiei si in special pentru toate actiunile dedicate juniorilor si tinerilor jucatori de tenis. Suntem oricum in ceasul al 12-lea, la un nivel scazut al intregului sport din Romania si cu toate astea ministerul refuza sa finanteze o Federatie pentru ca cineva contesta in instante in permanenta actiunile Federatiei. Nu intelegem cum s-a ajuns in aceasta situatie si de ce nimeni nu ia o hotarare sau o pozitie fata de toate aceste probleme.In timpul in care amanarile sunt declarate "mari victorii", proiectele mari pentru copii si juniori sunt oprite pe loc, pentru ca statul refuza sa le finanteze. Nu trimitem destui copii la competitii, nu le platim antrenorii, nu le dam alimentatie, medicamentatie, pregatire fizica, nu ne apucam de centre regionale, toate pentru ca domnul Tiriac nu apare inca intr-un registru!!! Iar daca nu apare intr-un registru, Ministerul nu stie, nu are habar cine a fost ales presedinte, chiar daca a participat la congresul de alegeri!O astfel de situatie este greu de inteles - viitorul tenisului romanesc chiar nu merita sa fie omorat cu totul de birocratie si declinare continua de responsabilitate.Din pozitia noastra de promotori ai sportului romanesc si ai Romaniei, solicitam responsabilitate din partea Ministerului, respectiv reluarea in regim de urgenta a finantarii Federatiei si a programelor sale, actiune de natura sa mentina viu spiritul sportiv si performantele romanesti la nivel national si international."Ion Tiriac a fost ales in vara acestui an presedinte al Federatiei Romane de Tenis, desi a sustinut ca nu va conduce forul decat sase luni, urmand ca apoi sa renunte.Principalul sau contracandidat, Marius Vecerdea, cunoscut mai ales pentru ca a fost antrenorul sotilor Iohannis, a contestat in instanta alegerea lui Tiriac si a reusit sa blocheze numirea oficiala a acestuia.Intre timp, MTS a blocat finantarea forului, iar Tiriac ar fi platit din banii sai cheltuielile curente pentru buna functionare a Federatiei.