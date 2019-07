Tiriac, despre sansele Simonei Halep de a se impune la Wimbledon: Ce avertisment lanseaza inaintea semifinalei cu Svitolina

Ziare.

Fostul mare tenismen roman considera ca Simona poate bate pe oricine, insa e la fel capabila sa piarda in fata multor jucatoare."Halep vine dupa un an greu. A avut multe probleme cu accidentarile, dar totusi reuseste sa ajung in semifinale intr-un mod comod. Poate bate pe oricine, dar poate si sa piarda la multe. Vom vedea ce Halep vom avea in semifinale. In orice caz, joaca de trei ori mai bine decat in primul tur", a spus Tiriac intr-un interviu pentru Prosport "Matematic si pe hartie, Simona poate castiga cu oricare. Si destul de usor! Nu va fi, insa, usor cu Svitolina, dar trebuie sa joace tenisul ei. Trebuie sa stea aproape de linie. Daca se da in spate, a pierdut", a adaugat acesta.Semifinala de la Wimbledon dintre Simona Halep si Elina Svitolina va fi transmisa in direct joi, incepand cu ora 15:00 - ora Romaniei, de site-ul Ziare.com.Pana in prezent, Halep si Svitolina s-au intalnit de 7 ori, tenismena din Ucraina conducand cu 4-3 la meciurile directe.I.G.