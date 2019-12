Halep - Sharapova, in topul celor mai mari rivalitati din tenisul feminin

Ziare.

com

Asociatia Feminina de Tenis ( WTA ) a publicat recent un clasament al celor mai mari rivalitati din ultimul deceniu, iar duelul dintre Halep si Sharapova ocupa locul secund.Cele doua s-au infruntat de noua ori, rusoaica fiind in avantaj net, cu 7 victorii.Halep a marturisit ca cea mai dureroasa infrangere este cea din finala Roland Garros, din 2014, iar cea mai dulce victorie este cea din 2017, de la Beijing, meci in urma caruia a urcat pe primul loc al ierarhiei feminine.Sportiva noastra mai apare in acest top al WTA pe locul 9, acolo unde a fost plasata rivalitatea dintre ea si ucraineanca Elina Svitolina.Cele mai mari rivale din tenisul feminin in ultimul deceniu au fost si raman surorile Venus si Serena Williams , ambele fiind inca in activitate.Serena si Venus s-au intalnit de 30 de ori in circuitul feminin, iar sora mai mica are 18 victorii la activ.Iata cum arata Top 10 rivalitati in tenisul feminin in ultimul deceniu:1. Serena Williams - Venus Williams 2. Simona Halep - Maria Sarapova3. Karolina Pliskova 4. Serena Williams - Maria Sarapova5. Petra Kvtova - Agnieszka Radwanska6. Viktoria Azarenka - Li Na7. Naomi Osaka - Belinda Bencic8. Maria Sarapova - Li Na9. Simona Halep - Elina Svitolina10. Serena Williams - Karolina PliksovaM.D.