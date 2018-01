Maria Sharapova, eliminata in semifinale la Shenzhen: Simona Halep va juca finala cu Katerina Siniakova

Maria Sharapova - Katerina Siniakova 2-6, 6-3, 3-6

Jucatoarea din Cehia, aflata pe locul 47 in ierarhia WTA, a invins-o in semifinale pe Maria Sharapova, dupa un meci extrem de echilibrat si spectaculos, in trei seturi, cu 6-2, 3-6, 6-3.In finala, Katerina Siniakova, castigatoare anul trecut la Shenzhen, o va intalni pe Simona Halep, care a trecut in semifinale de Irina Begu.Siniakova, in varsta de doar 21 de ani, si Sharapova au oferit o partida superba, cu servicii demne de studiat si lovituri de manual.Dupa un prim set incantator al Siniakovei, in care rusoaica nu s-a regasit si a facut fata cu greu ritmului, setul doi ne-a aratat o Sharapova ca-n zilele bune.S-a ajuns astfel la setul decisiv, unde Sharapova parea ca are meciul in mana, insa Siniakova n-a renuntat la lupta si, dupa trei mingi de meci irosite, si-a invins idolul.In ultimul act al intrecerii din China, Katerina Siniakova o va intalni pe ocupanta locului 1 in clasamentul WTA, Simona Halep, care are astfel sansa sa-si ia revansa pentru infrangerea suferita anul trecut in fata cehoaicei, in turul II la Shenzhen.E de altfel singura intalnire directa dintre cele doua tenismene pana in prezent.Finala e programata sambata, incepand cu ora 08:00 (ora Romaniei), in direct pe site-ul Ziare.com.Interesant e ca atat Simona Halep, cat si Katerina Siniakova sunt calificate in semifinale la dublu si pot fi adversare sambata atat in finala de simplu, cat si in cea de dublu.11:59 - Sharapova salveaza doua mingi de meci si isi face serviciul. Siniakova va servi insa pentru castigarea partidei.11:50 - Siniakova isi face serviciul si e la doar un game distanta de castigarea semifinalei cu Sharapova.11:47 - Break Siniakova, care se desprinde la 4-2 in acest set decisiv.11:43 - Siniakva se mentine insa in lupta si isi face serviciul cu usurinta.11:41 - 2-2 dupa un nou game castigat usor de Sharapova pe propriul serviciu.11:36 - Siniakova isi face serviciul si startul setului decisiv e foarte echilibrat.11:33 - Game la 0 si pentru Maria Sharapova.11:31 - Game alb reusit de jucatoarea din Cehia.11:27 - Siniakova va servi prima in setul III.11:23 - Jocul continua, iar Siniakova se apropie la 5-3, numai ca Sharapova urmeaza sa serveasca pentru castigarea setului II.11:20 - Sharapova cere intreruperea meciului din cauza unor picaturi de ploaie, insa arbitrul de scaun ar vrea ca partida sa continue.11:15 - Sharapova raspunde cu un game alb, iar Siniakova apeleaza la antrenorul ei.11:12 - Game foarte rapid si la 0 reusit de Siniakova.11:09 - Inca un game in contul Mariei, care pare ca are in mana acest set II.11:06 - Game la 0 reusit de tenismena din Cehia.11:02 - Sharapova arata un cu totul alt tenis fata de primul set.10:59 - Siniakova salveaza 5 mingi de break, dar nu mai poate face nimic la a 6-a, iar Sharapova se desprinde la 2-0.10:51 - Rusoaica incepe in forta acest set doi si isi face serviciul fara probleme.10:47 - Sharapova va servi prima in setul II.10:42 - Aflata in dificultate, Sharapova apeleaza la sfaturile antrenorului ei, care ii transmite ca "a intrat in mintea ta si tu lovesti doar pe centru". Si, intr-adevar, Siniakova domina inalnirea.10:41 - Break Siniakova, iar tenismena in varsta de doar 21 de ani va servi pentru castigarea primului set.10:37 - Siniakova, in continuare nervoasa dupa momentul din game-ul precendet, reuseste totusi sa treaca peste si isi castiga serviciul.10:32 - Game pentru Sharapova, dupa o decizie ciudata a arbitrei de linie in favoarea rusoaicei la scorul de 15-30.10:26 - Un nou game usor obtinut de Siniakova, care se desprinde la 3-1 in acest prim set.10:23 - Jucatoarea din Cehia fructifica a treia minge de break din acest game si reuseste primul break al partidei.10:17 - Siniakova egaleaza la 1 dupa un game bun al cehoaicei.10:14 - Rusoaica salveaza o minge de break si isi face serviciul.10:09 - Maria Sharapova serveste prima.ora 10:09 - A inceput partida.Maria Sharapova ocupa locul 59 in ierarhia WTA, in timp ce cehoaica Katerina Siniakova, campioana de anul trecut de la Shenzhen, se afla pe pozitia 47.E prima intalnire directa dintre cele doua tenismene.Castigatoarea acestei semifinale o va intalni in finala pe Simona Halep, care a trecut in penultimul act de Irina Begu, scor 6-1, 6-4.Finala turneului de la Shenzhen e programata sambata dimineata si va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.I.G.