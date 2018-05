Simona Halep o invinge pe Maria Sharapova dupa un meci nebun si se califica in finala de la Roma

.@Simona_Halep takes the second set, 6-1!



Sportiva noastra a castigat cu 4-6, 6-1, 6-4, dupa mai bine de doua ore de tenis jucat la intensitate maxima.A fost un meci cu multe rasturnari de situatie, 19 break-uri, dar Simona a reusit sa se impuna desi a inceput mai slab.Primul set a fost de-a dreptul nebun, cu multe greseli uriase de ambele parti, in special la serviciu.Am inceput partida cu sase break-uri consecutive, iar un moment important a fost al saselea game, in care Simona a ratat trei mingi de 4-2.Rusoaica a fost prima care a reusit sa isi faca serviciul, a reusit apoi inca un break si a luat setul cu 6-4.Statistica primului set spune totul despre evolutia Simonei: Romanca a stat mult prea in spatele liniei de fund, a riscat putin si a reusit doar 3 lovituri castigatoare, spre deosebire de cele 15 ale Sharapovei.Imediat dupa terminarea primului set, Simona l-a chemat pe teren pe Darren Cahill , caruia i-a transmis ca nu stie ce sa faca pentru a castiga.Australianul i-a spus sa nu mai stea atat de in spatele terenului si sa mixeze loviturile, iar cuvintele lui Cahill si-au facut rapid simtit efectul.Discursul antrenorului a ajutat-o pe Simona sa fie mai agresiva, mai precisa si sa aiba increderea necesara sa castige setul secund cu 6-1, in timp ce Sharapova a fost fara replica.In decisiv, Simona a profitat de faptul ca a fost mai proaspata din punct de vedere fizic, a tratat momentele cheie cu mai multa agresivitate si incredere si a obtinut calificarea in finala.In ultimul act, sportiva noastra o va intalni pe ucraineanca Elina Svitolina, duminica de la ora 14:00.Pentru Simona este a doua victorie la rand in fata Mariei Sharapova, dupa ce anterior pierduse sapte partide.21:00 - Doua mingi de meci pentru Simona!!! Haide!!!20:59 - 30-15 pentru Simona in acest game si avem sperante de break!20:55 - Simona conduce cu 5-4, iar acum Sharapova serveste pentru a ramane in meci!!!20:55 - Trei mingi de 5-4 pentru Simona!20:54 - Incepe bine Simona game-ul la serviciu, are 30-0.20:53 - Sharapova castiga patru puncte la rand si egaleaza la patru! Presiunea se muta acum pe Simona!20:50 - Inceput excelent pentru Simona in acest game pe serviciul Sharapovei! Romanca are 30-0 si speram la un break!20:47 - Sharapova face break la zero si Simona conduce cu 4-3.20:47 - Trei mingi de break pentru Sharapova!20:44 - Dubla greseala pentru Sharapova, Simona face break si conduce cu 4-2!!! Urmeaza sportiva noastra la serviciu intr-un game esential pentru soarta partidei!20:43 - Trei mingi de break pentru Simona!!!20:42 - Simona incepe excelent acest game pe serviciul Sharapovei! 30-0 pentru romanca!20:39 - Sharapova face break dupa un game in caree Simona a ratat trei mingi de 4-1! Scorul este 3-2 pentru Simona!20:38 - Simona trimite in fileu, iar acum Sharapova are minge de break!20:37 - Simona revine fenomenal, castiga doua puncte la rand si are inca o minge de 4-1!!! Sharapova urla de durere!20:36 - Simona rateaza doua mingi de 4-1 si Sharapova are acum minge de break!20:34 - Serviciu foarte bun pentru Simona si scorul este 40-15. Doua mingi de 4-1!20:33 - Inceput excelent de game pentru Simona, care are 30-0!20:32 - Simona face break si conduce cu 3-1!!!20:31 - Minge de break pentru Simona!!!20:29 - Simona revine de la 0-30 si egaleaza in acest game cu doua lovituri de senzatie!20:24 - Simona isi face serviciul si conduce cu 2-1!20:23 - Simona revine de la 0-30 si are minge de 2-1.20:20 - Sharapova trimite in fileu, Simona face rebreak si egaleaza la unu in decisiv!20:19 - Minge de rebreak pentru Simona!20:14 - Sharapova incepe setul decisiv cu un break!20:03 - Minge de set pentru Simona!20:03 - Game foarte echilibrat acum, scorul este 30-30.19:59 - Game Simona!!! 5-1 pentru romanca si ne apropiem de setul decisiv!19:59 - Simona salveaza mingea de break, iar acum are minge de 5-1!19:58 - Simona pierde trei puncte la rand si Sharapova are minge de break!19:57 - Simona incepe excelent acest game, are 30-0!!!19:54 - Simona face break si conduce cu 4-1!!!19:53 - Doua mingi de break pentru Simona!!!19:50 - Simona isi face serviciul dupa un game de infarct si are 3-1!!!19:49 - Simona salveaza mingea de break, iar acum are inca o minge de 3-1!19:48 - Simona rateaza doua mingi de 3-1, iar Sharapova are acum minge de break!19:46 - Doua mingi de 3-1 pentru Simona!19:43 - Game la zero pentru Sharapova si scorul este 2-1 pentru Simona.19:41 - Simona isi face serviciul pentru prima data in acest meci si conduce cu 2-0!19:40 - Minge de 2-0 pentru Simona!19:36 - Break pentru Simona in startul setului secund!!!19:35 - Simona rateaza si a treia minge de break din acest game, dar o obtine si pe a patra!19:34 - Simona rateaza si a doua minge de break, dar mai obtine inca una!19:33 - Simona rateaza prima minge de break, dar mai obtine inca una.19:30 - Minge de break pentru Simona in startul setului secund!19:24 - Trei mingi de set pentru Sharapova!19:21 - Simona face break si ramane in set! Rusoaica are 5-4, presiunea e acum pe Simona, care trebuie sa-si faca si ea serviciul!19:20 - Trei mingi de rebreak pentru Simona! E 40-0!!!19:18 - Sharapova face break si serveste pentru castigarea primului set!19:16 - Simona salveaza mingea de break, dar rusoaica mai obtine inca una.19:16 - Minge de break pentru Sharapova.19:11 - Sharapova isi face serviciul si conduce cu 4-3! Rusoaica tipa cat o tin plamanii dupa ultimul punct si se uita amenintator spre Simona!19:07 - Sharapova face rebreak si egaleaza la trei! Simona a ratat trei mingi de 4-2, a suferit teribil pe al doilea serviciu si avem iata al saselea break la rand din acest meci!19:07 - Sharapova are minge de rebreak!18:59 - Sharapova serveste lamentabil, iar Simona face break si conduce cu 3-2! Urmeaza Simona la serviciu. Problema pana acum a fost al doilea serviciu, nu i-a intrat mai deloc, iar rusoaica a profitat. Sa speram ca lucrurile se vor schimba incepand cu game-ul urmator.18:58 - Trei mingi de break pentru Simona! Ce inceput nebun avem!18:56 - Sharapova face rebreak si egaleaza la doi! Simona sta prea in spatele terenului, iar rusoaica o pedepseste cu o scurta!18:55 - Sharapova loveste puternic si foarte lung si are minge de rebreak!18:50 - Break la zero facut de Simona si scorul este 2-1! Sportiva noastra returneaza bine, iar rusoaica greseste mult!18:50 - Trei mingi de break pentru Simona!!!18:47 - Rusoaica joaca agresiv si face rebreak! Scorul este 1-1!18:46 - Minge de rebreak pentru Sharapova!18:40 - Inceput perfect pentru Simona, care joaca foarte agresiv si face break in primul game al meciului!18:40 - Doua mingi de break pentru Simona!18:30 - Meciul va incepe cu Sharapova la serviciu!18:29 - Cele doua jucatoare au intrat pe teren!18:13 - S-a terminat meciul dintre Nadal si Djokovici. Confruntarea dintre Simona si Sharapova va incepe in scurt timp!Simona Halep ocupa locul 1 WTA, in timp ce Maria Sharapova este pe locul 40.Scorul intalnirilor directe este 7-1 in favoarea rusoaicei. Simona a castigat ultima partida, ce a avut loc anul trecut, la Beijing.La casele de pariuri Simona Halep este favorita , avand cota 1.5 pentru a obtine o victorie.Indiferent de rezultat, Simona Halep va ramane pe primul loc WTA cel putin pana dupa Roland Garros.Simona poate profita de avantajul prospetimii fizice, avand in vedere ca a petrecut de patru ori mai putin timp decat Sharapova la Roma. Rusoaica a disputat chiar vineri un meci de trei ore si 10 minute.Anul trecut, Simona a ajuns pana in finala de la Roma, fiind invinsa de Elina Svitolina. Daca o va invinge pe Sharapova, va avea ocazia sa-si ia revansa in fata ucrainencei. Confruntarea e televizata de Digi Sport 2.