LIVE Simona Halep - Angelique Kerber, ACUM in sferturi la Eastbourne

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului15:52 - Break la zero pentru Kerber si scorul este 3-0!15:50 - Game excelent pentru Kerber, care conduce cu 2-0.15:47 - Kerber incepe setul secund cu un break!15:34 - Simona isi face serviciul, iar acum Kerber serveste pentru castigarea setului.15:31 - Kerber opreste seria Simonei si scorul este 5-3. Presiune pe sportiva noastra acum.15:26 - Simona e mai precisa, isi face serviciul si scorul este 4-3.15:23 - Simona face si ea un break si scorul devine 4-2.15:19 - Break la zero pentru Kerber, care conduce cu 4-1!15:17 - Kerber se distanteaza la 3-1. Simona pare ca nu-si gaseste ritmul in startul meciului.Info: Invingatoarea se va duela in semifinale cu Ons Jabeur din Tunisia (62 WTA).15:12 - Kerber face break si conduce cu 2-1.15:10 - Kerber raspunde cu un game castigat fara emotii si scorul este 1-1.15:07 - Simona incepe excelent si isi face serviciul in startul meciului!15:00 - Cele doua jucatoare sunt la incalzire!14:48 - Meciul va incepe in cateva minute!Info:Simona ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Kerber este pe locul 5Scorul intalnirilor precedente este 6-4 in favoarea Simonei Halep.La casele de pariuri, ambele jucatoare au cote egale, 1.90.Partida este televizata de postul Digi Sport.