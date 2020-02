LIVE Simona Halep, in optimi la Dubai

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scoruluiInfo: Meciul incepe la ora 17:30Simona Halep ocupa locul 2 in clasamentul WTA, in timp ce Ons Jabeur este pe 45.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, dar Simona a abandonat dupa ce a pierdut primul set, la Beijing 2018.La casele de pariuri, Simona are cota 1.3 sa castige acest meci.Meciul este televizat de Digi Sport 2.