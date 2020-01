LIVE Simona Halep, in sferturile de finala de la Adelaide

Ziare.

*Apasati tasta Refresh / pull down pentru actualizarea scoruluiInfo: Meciul incepe la ora 04:30Sportiva noastra ocupa locul 4 in clasamentul WTA , iar Sabalenka este pe locul 12.Simona si Sabalenka s-au mai intalnit de doua ori, iar sportiva noastra s-a impus de fiecare data.Ambele intalniri au avut loc in 2018, la Shenzhen si Cincinnati, iar Simona a castigat in doua seturi.