LIVE Simona Halep, ACUM in turul 2 la Cincinnati

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului18:32 - Alexandrova reuseste un nou game fara emotii si are 4-2.18:28 - Break la zero reusit de Alexandrova!18:26 - Simona rateaza patru mingi de break si scorul este 2-2.18:17 - Simona salveaza doua mingi de break si conduce cu 2-1!18:12 - Game solid la serviciu si pentru Alexandrova si scorul este 1-1.18:10 - Game fara emotii pentru Simona, care incepe perfect!18:04 - Meciul va incepe cu Alexandrova la serviciu!Info: Meciul incepe la ora 18:00Simona ocupa locul 4 in clasamentul WTA , iar Alexandrova este pe 43.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua.La casele de pariuri , Simona este favorita si are cota 1.28 pentru a obtine victoria.Invingatoarea va juca in optimi cu castigatoarea dintre Madison Keys si Daria Kasatkina.Meciul este televizat de Digi Sport 2.