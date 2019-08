LIVE Simona Halep vs Svetlana Kuznetsova, in optimi la Rogers Cup

Simona Halep - Svetlana Kuznetsova

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe in jurul orei 22:30Ploaia a dat peste cap programul de la Toronto, astfel ca meciul Simonei nu va incepe mai devreme de ora 22:30.Partida se joaca pe arena centrala dupa intalnirile dintre Karolina Pliskova - Anett Kontaveit si Bianca Andreescu - Kiki Bertens.Simona si Svetlana s-au mai intalnit de 7 ori pana in prezent, scorul fiind favorabil tenismenei noastre, cu 4-3.Cele doua s-au intalnit ultima oara chiar la Rogers Cup, in 2016, cand Simona s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-1.In turul precedent, Simona a invins-o greu pe Jennifer Brady, scor 4-6, 7-5, 7-6 (5), in timp ce jucatoarea din Rusia, beneficiara a unui wildcard, a trecut de Donna Vekic, scor 7-6 (4), 6-3.Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 octombrie.La editia de anul trecut, turneul a fost castigat de Simona Halep dupa o finala cu Sloane Stephens.