Meciul Simonei Halep de la Cincinnati, suspendat din cauza ploii

.@Ajlatom takes the opening set over Halep, 6-4!



Is an upset brewing at @CincyTennis? pic.twitter.com/IPCtNyi2o0 - WTA (@WTA) August 16, 2018

Partida a fost intrerupta cand scorul era 4-6, 6-3, 4-3 (30-15) pentru Simona. Ora de la care va fi reluata nu a fost anuntata momentan de organizatori.La primul meci dupa triumful din finala de la Montreal , Simona a intrat pe teren destul de nesigura si a avut mari probleme la serviciu.Romanca a adoptat un stil agresiv si a comis numeroase greseli, ce i-au permis australiancei sa castige primul set cu 6-4.O discutie avuta cu Darren Cahill a reglat insa lucrurile, iar Simona a castigat fara nicio problema setul secund cu 6-3.Inaintea setului decisiv, Tomljanovici a cerut interventia fizioterapeutului, iar pauza de cateva minute a scos-o din ritm pe Simona.La reluarea jocului, Tomljanovici a avut 3-0 in startul decisivului, numai ca a venit si randul Simonei sa ceara o pauza din cauza unor dureri la spate.Apoi, situatia s-a inversat, iar Simona a recuperat handicapul si a condus cu 4-3, dar ploaia a aparut tocmai cand romanca se pregatea sa obtina victoria.Castigatoarea acestei partide se va intalni in turul urmator cu Ashleigh Barty, favorita 16 de la Cincinnati.06:00 - Continua sa ploua puternic la Cincinnati. Ramane de vazut daca jocul va mai fi reluat, avand in vedere ca acolo este deja ora locala 23:00. Se asteapta dintr-un moment in altul un anunt din partea organizatorilor.05:50 - Din imaginile pe care le avem de la Cincinnati, o adevarata furtuna s-a abatut asupra terenului. Organizatorii nu au anuntat momentan cand va fi reluat jocul.05:43 - Jocul a fost oprit momentan, se pare ca va incepe ploaia! Jucatoarele raman insa pe marginea terenului.05:39 - Simona castiga al patrulea game la rand si trece in avantaj!05:36 - Simona mai face un break si scorul este 3-3!05:31 - Inca un game la zero reusit de Simona si scorul este 3-2.05:28 - Simona face un break la zero la revenirea pe teren!05:22 - Simona Halep acuza probleme medicale si merge la vestiare pentru a primi ingrijiri.05:20 - Tommljanovici mai face un break si conduce cu 3-0.05:19 - Game rapid pentru australianca si scorul este 2-0.05:16 - Tomljanovici incepe cu un break la zero setul decisiv!05:10 - Jocul este intrerupt, Tomljanovici primeste ingrijiri medicale.05:02 - Game la zero reusit de Simona si toata presiunea e pe australianca acum.04:59 - Tomljanovici isi face cu greu serviciul si Simona are 4-3.04:54 - Game la zero reusit de Simona si scorul este 4-2.04:51 - Simona face break si conduce cu 3-2.04:48 - Game fara emotii pentru Simona si scorul este 2-2.04:44 - Simona rateaza o minge de break si scorul este 2-1 pentru australianca.04:39 - Tomljanovici face rebreak si scorul este 1-1.04:31 - Simona incepe cu un break setul secund!04:21 - Simona face break si ramane in set!04:18 - Simona isi face cu greu serviciul si scorul e 5-3. Acum are nevoie neaparat de un break pentru a ramane in set.04:11 - Game la zero reusit de Tomljanovici, care conduce cu 5-2.04:09 - Game fara emotii reusit de Simona.04:05 - Simona rateaza doua mingi de rebreak si scorul este 4-1 pentru Tomljanovici.03:56 - Tomljanovici face break si conduce cu 3-1.03:51 - Game rapid castigat de Tomljanovici, australianca are 2-1.03:49 - Simona raspunde cu un game solid si scorul este 1-1.03:45 - Simona rateaza o sansa de break, iar Tomljanovici isi face serviciul in primul game al meciului.03:36 - Meciul va incepe cu Tomljanovici la serviciu.03:31 - S-a terminat meciul dintre M. Zverev si Dimitrov, Simona Halep va intra astfel pe teren in scurt timp.Simona ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce adversara sa este pe locul 58.Invingatoarea se va duela in optimile de finala cu Ashleigh Barty, favorita numarul 16.Confruntarea este televizata de Digi Sport 2.