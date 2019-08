Simona Halep a abandonat in timpul meciului de la Rogers Cup: Problemele invocate de sportiva noastra (Video)

Due to injury, Halep has retired from the match.@MarieBouzkova moves into the @rogerscup semifinals with a 6-4ret. scoreline. pic.twitter.com/MsEQzr0nJI - WTA (@WTA) August 10, 2019

These rallies are insane!@Simona_Halep takes control of the court and breaks Bouzkova! #RC19 pic.twitter.com/4d1AIfDlHw - WTA (@WTA) August 10, 2019

Ziare.

com

Sportiva noastra a invocat o serie de probleme la tendonul lui Ahile si a luat decizia de a se retrage dupa ce a pierdut primul set cu 6-4.Simona a avut un start foarte slab de meci, a fost condusa cu 4-0, dar apoi a reusit sa revina si a egalat. Totusi, Bouzkova a castigat urmatoarele doua game-uri si implicit si setul.Dupa ce a pierdut primul set, Simona a hotarat sa se retraga si a mers direct la vestiare.Problemele Simonei la tendonul lui Ahile au aparut inca de la primul meci, cu Jennifer Brady, dar inaintea confruntarii cu Bouzkova spune ca nu mai resimte dureri.Simona Halep este inscrisa saptamana viitoare in turneul de la Cincinnati, unde ar trebui sa debuteze in turul doi contra invingatoarei dintre Carla Suarez Navarro si Ekaterina Alexandrova, insa nu se stie momentan daca va putea evolua.Dupa retragerea din meciul cu Bouzkova, Simona pierde 710 puncte WTA, dar va ramane pe locul 4 in clasamentul mondial.04:28 - Bouzkova face break si serveste acum pentru castigarea primului set.04:24 - Simona castiga al patrulea game la rand, mai face un break si scorul este 4-4!04:18 - Game alb reusit de Simona, care da semne de revenire dupa un start foarte slab.04:16 - Simona face break si scorul este 4-2!04:10 - Simona isi face serviciul in premiera in acest meci si scorul este 4-1.04:07 - Simona rateaza o noua minge de rebreak si scorul devine 4-0.04:00 - Bouzkova mai face un break si conduce cu 3-0.03:56 - Simona rateaza o sansa de rebreak si Bouzkova are 2-0.03:50 - Bouzkova face break in startul meciului.03:42 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu.Aceasta va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea de pe locul 91 WTA.La casele de pariuri, Simona are cota 1.20 pentru a obtine victoria.Partida e televizata de Digi Sport 2.