Simona Halep are probleme medicale: Iata de ce au fost provocate si cat sunt de serioase

Sportiva noastra spune ca aceste dureri sunt provocate de pauza prelungita pe care a luat-o dupa Wimbledon , putand fi considerate chiar o readaptare a corpului ei la programul competitional.Desi spune ca va avea grija sa nu se accidenteze serios, Halep a dezvaluit ca nu este foarte ingrijorata de aceste dureri."Nu ma ingrijoreaza in mod deosebit durerile de la tendonul lui Achile. Asa se intampla de ani buni de fiecare data cand revin dupa o perioada de pauza. Intotdeauna glezenele, tendonul lui Achile si genunchii resimt cel mai mult pauza, lipsa ritmului jocului si al antrenamentelor si cand faci si trecerea pe hard se simte si mai bine aceasta pauza. Nu ma ingrijoreaza, dar asta nu inseamna ca nu voi cauta sa am grija, sa urmaresc situatia, sa vad daca intrand in ritm va mai fi la fel sau nu", a spus Simona, potrivit Fanatik Halep a reusit sa se califice in optimile de finala de la Rogers Cup dupa ce a trecut in turul al doilea de americanca Jennifer Brady.Mai departe, in duelul pentru calificarea in sferturile de finala, Simona o va infrunta pe Svetlana Kuznetsova in direct pe Ziare.com.Partida este programata joi seara, dupa ora 21:00.