"Simona Halep avanseaza la Australian Open dupa un meci cu mari emotii, in care s-a accidentat"

A fost un meci cu mari emotii pentru Simona, castigat cu 7-6 (5), 6-1, in conditiile in care in setul secund s-a si accidentat la glezna.Sportiva noastra a inceput meciul cu un break, dar apoi Aiava a aratat ca, desi are doar 17 ani, nu are frica in fata numarului 1 mondial.Jucatoarea din Australia a jucat cu mult curaj, a lovit foarte puternic si agresiv, a riscat enorm, astfel ca scorul a devenit 3-1, iar apoi 5-2.Simona a trecut insa peste momentele in care a jucat prea timorat si defensiv, a inceput sa loveasca mai lung, a salvat doua mingi de set si a egalat la cinci.Aiava a cedat apoi, iar Simona a reusit sa castige primul set la tie-break.Sportiva noastra a inceput bine si setul secund, dar cand conducea cu 1-0 a alunecat si a calcat stramb pe ciment. Au fost niste imagini cumplite, care ne-au dat mari emotii.Simona a primit insa ingrijiri medicale, iar dupa cateva minute a revenit pe teren mult mai concentrata si dornica sa obtina o victorie cat mai rapida.Ocupanta locului 1 WTA a avut un plan bine pus la punct si, in ciuda durerilor, a luptat si a obtinut calificarea in faza urmatoare.In turul doi, Simona se va duela cu canadianca Eugenie Bouchard , aflata pe locul 112 in clasamentul WTA.Ramane insa de vazut cum se va simti Simona pana la ora acestei confruntari, avand in vedere ca problemele la glezna sunt destul de dificil de gestionat.Partida cu Bouchard va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata, in direct pe Ziare.com.08:37 - Simona face break si va servi pentru calificarea in turul doi!08:27 - Simona isi face serviciul si conduce cu 4-1. Andrei Pavel ii striga din tribune sa lupte pana la capat!08:24 - Game la zero castigat de Aiava. Simona a parut ca se protejeaza.08:20 - Simona lupta exceptional si se distanteaza la 3-0!08:17 - Simona aproape ca joaca intr-un picior, dar lupta eroic si face break! 2-0 pentru sportiva noastra!08:14 - Simona revine pe teren si jocul se reia. Sa speram ca nu va avea probleme.08:14 - Iata si imaginile cu accidentarea suferita de Simona:08:12 - Simona priveste in gol in timp ce i se acorda ingrijirile medicale! Accidentarea a venit intr-un moment in care tocmai dadea semne de revenire!08:10 - Simonei i se aplica un nou tapping peste glezna. Probabil va incerca sa mai joace putin pentru a vedea daca poate alerga sau nu.08:09 - Simona se ridica in picioare in aplauzele spectatorilor! Nu se stie daca va mai putea continua.08:07 - Simona salveaza doua mingi de break si isi face serviciul in startul setului secund.07:52 - Game pentru Simona si primul set se decide la tie-break!07:52 - Minge de 6-6 pentru Simona Halep!07:52 - Game foarte echilibrat, scorul este 30-30.07:49 - Aiava isi face serviciul cu emotii, are 6-5 si toata presiunea se muta pe Simona.07:45 - Game la zero reusit de Simona si scorul este 5-5! Al treilea game la rand castigat de sportiva noastra, in timp ce Aiava pare afectata de acea ameteala pentru care a primit ingrijiri medicale.07:41 - Simona face break si Aiava are 5-4! Simona serveste acum pentru a egala!07:40 - Minge de break pentru Simona!07:37 - Simona isi face serviciul dupa ce salveaza doua mingi de set si scorul este 5-3 pentru Aiava. Acum are nevoie neaparata de un break.07:37 - Simona salveaza si a doua minge de set, suntem la deuce!07:36 - Simona salveaza prima minge de set.07:36 - Doua mingi de set pentru Aiava!07:34 - Aiava s-a intors pe teren si jocul se reia.07:30 - Aiava pleaca la vestiare pentru a primi ingrijiri. Simona pare nemultumita, intreaba cat va dura si de ce a fost nevoie sa plece de pe teren.07:26 - Destanee Aiava solicita interventia fizioterapeutului si primeste ingrijiri.07:24 - Cel mai lung game al meciului, Simona rateaza mai multe sanse de rebreak si este condusa cu 5-2!07:13 - Aiava mai face un break si are 4-2! Tanara din Australia e foarte agresiva, risca foarte mult, in timp ce Simona pare fara replica momentan.07:06 - Simona face rebreak si scorul este 3-2 pentru Aiava.07:03 - Aiava loveste foarte puternic, risca mult, mai face un break si conduce cu 3-1!06:59 - Game foarte echilibrat, Simona greseste mult, iar Aiava conduce cu 2-1.06:54 - Aiava face rebreak si egaleaza la unu.06:50 - Simona incepe meciul cu un break!06:29 - S-a terminat meciul dintre Fabbiano si Zverev, iar Simona va intra in scurt timp pe teren.Info:Adversara Simonei are doar 17 ani si ocupa locul 193 in clasamentul mondial.Va fi prima intalnire a Simonei cu tanara speranta a tenisului australian.Simona vine dupa doua eliminari inca din primul tur la editiile din 2015 si 2016 de la Australian Open Cea mai buna performanta a sa este calificarea in sferturile de finala, reusita in 2014 si 2015.Meciul este televizat de postul Eurosport.