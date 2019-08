Simona Halep avanseaza la Rogers Cup dupa un meci cu final de infarct

Ziare.

Sportiva noastra a trecut in trei seturi de americanca Jennifer Brady (76 WTA ), scor 4-6, 7-5, 7-6 (5).La prima aparitie intr-un meci de simplu dupa victoria de la Wimbledon , Simona a acuzat lipsa ritmului de joc si a avut o evolutie oscilanta.Simona nu a reusit sa profite in primul set de sansele de break avute, iar Brady a reusit sa treaca in avantaj desi nu a stralucit.Din setul secund, Simona si-a ridicat nivelul, a fost mai precisa si a trimis meciul in decisiv.Sportiva noastra a acuzat dureri la gambe, a primit ingrijiri medicale, dar chiar si asa a inceput excelent decisivul.Simona a condus cu 4-0 si se parea ca se indreapta spre o victorie facila, dar a fost egalata imediat de Brady, care a condus cu 5-4.Din acel moment a inceput o lupta incredibila pentru fiecare minge, iar punctele s-au jucat la intensitate maxima. In pofida problemelor fizice, Simona a fost mai puternica si a obtinut o victorie muncita la tie-break.In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Svetlana Kuznetsova si Donna Vekic.Partida din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori, in direct pe Ziare.com.Amintim ca Simona a castigat anul trecut turneul din Canada, astfel ca are o presiune in plus.*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului22:51 - Brady face break si meciul se decide la tie-break!22:50 - Minge de break pentru Brady!22:46 - Simona face break, are 6-5 si va servi pentru castigarea meciului!!!22:46 - Final dramatic de meci, Simona obtine a treia minge de break din acest game!22:38 - Simona isi face serviciul cu emotii si scorul este 5-5.22:34 - Brady conduce cu 5-4, iar Simona serveste acum pentru a ramane in meci!22:32 - Brady revine de la 4-0 si egaleaza! Inca un break pentru americanca!22:28 - Brady castiga al treilea game la rand si scorul devine 4-3.22:23 - Brady face rebreak si scorul este 4-2.22:20 - Brady isi face pentru prima data serviciul in setul decisiv.22:16 - Simona se distanteaza la 4-0 si joaca tot mai bine.22:11 - Simona face inca un break la zero, are 3-0 si e aproape de victorie!22:08 - Simona conduce cu 2-0 desi acuza in continuare probleme medicale.22:06 - Simona incepe setul decisiv cu un break la zero.22:02 - Simona primeste ingrijiri medicale la gamba piciorului stang.21:50 - Simona mai face un break si serveste din nou pentru a trimite meciul in decisiv.21:46 - Break la zero pentru Brady si scorul devine 5-5!21:43 - Scorul devine 5-4, dar acum Simona serveste pentru a trimite meciul in decisiv.21:40 - Simona se distanteaza la 5-3 si e aproape sa trimita meciul in set decisiv.21:37 - Simona mai face un break si are 4-3.21:33 - Simona raspunde cu un game alb si scorul este 3-3.21:31 - Brady trece in avantaj si are 3-2.21:27 - Brady face rebreak si scorul este 2-2.21:24 - Brady isi face serviciul si scorul este 2-1.21:22 - Simona isi consolideaza break-ul si are 2-0.21:18 - Simona incepe setul secund cu un break!21:10 - Game la zero pentru Brady, iar Simona serveste acum pentru a ramane in set.21:07 - Simona joaca din ce in ce mai bine si egaleaza la patru.21:02 - Brady intrerupe seria Simonei si conduce cu 4-3.20:59 - Simona revine de la 0-40 si egaleaza la trei!20:53 - Simona fructifica a sasea minge de break din acest meci si scorul este 3-2 pentru Brady.20:49 - Simona isi face in premiera serviciul in acest meci.20:45 - Simona mai rateaza doua mingi de break, iar Brady face 3-0.20:39 - Brady face break si conduce cu 2-0. Inceput slab pentru Simona.20:37 - Simona rateaza o minge de break si Brady isi face serviciul in startul meciului.20:31 - Meciul va incepe cu Brady la serviciu.Simona ocupa locul 4 in clasamentul WTA, iar Brady este pe 76.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua jucatoare.La casele de pariuri , Simona este favorita, avand cota 1.25 pentru a obtine victoria.Invingatoarea o va intalni in turul 2 pe castigatoarea dintre Donna Vekic si Svetlana Kuznetsova.Partida este televizata de Digi Sport 2.