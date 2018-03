Simona Halep, eliminata de la Miami de Radwanska dupa un meci pe care l-a avut in mana

.@ARadwanska is on 🔥 in the second set!



Sportiva noastra a pierdut cu 6-3, 2-6, 3-6 la capatul unui meci pe care l-a avut in mana, dar apoi s-a prabusit inexplicabil.Simona a inceput foarte bine jocul, s-a instalat la timona, a atacat si a fost jucatoarea care a cautat sa inchieie punctele.Primul set l-a castigat cu 6-3, la capatul unui joc foarte solid, in care a reusit sa-i puna mari probleme Agnieszkai Radwanska.Din startul setului secund s-a intamplat ceva brusc. Simona a parut deranjata inca de la primele puncte, a inceput sa se grabeasca, sa trimita din fileu sau in afara terenului si a devenit tot mai nervoasa.Pe fondul greselilor nefortate comise de Simona, Radwanska a castigat lejer setul cu 6-2 si a trimis meciul in decisiv.Simona a inceput bine setul decisiv, a fost in avantaj, dar apoi a picat iar si i-a permis polonezei sa obtina victoria si calificarea.Sportiva noastra se va intoarce acum in tara, tot din postura de lider mondial, si va lua o vacanta de cateva saptamani.21:25 - Minge de meci pentru Radwanska dupa un punct incheiat de Simona in fileu!21:17 - Radwanska isi face serviciul si are 4-3! Urmeaza un game foarte important!21:13 - Simona salveaza o minge de break, e foarte agresiva si egaleaza la trei!21:07 - Radwanska isi face cu greu serviciul si are 3-2.21:01 - Radwanska face rebreak si egaleaza la doi.20:56 - Game fara emotii pentru Radwanska, scorul este 2-1.20:53 - Simona isi face serviciul cu noroc la ultimul punct si are 2-0!20:49 - Simona incepe setul decisiv cu un break la zero!20:40 - Radwanska isi face serviciul si are 5-2!20:36 - Simona castiga inca un game si este 4-2.21:32 - Simona isi da de doua ori cu racheta in cap si da semne de revenire. Break pentru romanca, dar scorul este 4-1 pentru poloneza.21:29 - Radwanska mai face un break si are 4-0! Simona comite greseli incredibile si-i ofera pe tava punctele polonezei! Parca se grabeste undeva!21:24 - Game lejer pentru poloneza, 3-0, iar Simona ofera cadou aproape toate punctele! A castigat un singur punct in acest set.20:21 - Radwanska face break, are 2-0, iar Simona e tot mai nervoasa!20:18 - Radwanska incepe setul secund cu un game la zero pe propriul serviciu.20:13 - Simona rateaza prima minge de set, dar mai are inca una!20:13 - Doua mingi de set pentru Simona!20:11 - Simona face break, are 5-3, iar acum serveste pentru a castiga primul set!20:10 - Minge de break pentru Simona!20:05 - Radwanska face rebreak si scorul este 4-3.20:04 - Radwanska are doua mingi de rebreak.20:02 - Game fara emotii pentru Radwanska, scorul este 4-2.19:58 - Simona iese dintr-un moment dificil cu o lovitura in lung de linie de senzatie si conduce cu 4-1!19:55 - Simona face break si se distanteaza la 3-1!19:55 - Minge de break pentru Simona!19:50 - Rebreak facut de Radwanska, scorul este 2-1 pentru Simona.19:50 - Game cu multe greseli pentru Simona, iar Radwanska are doua sanse de rebreak.19:48 - Simona incheie magistral game-ul si face break! 2-0 pentru sportiva noastra, care joaca foarte curajos si e la timona jocului!19:47 - Doua mingi de break pentru Simona!19:44 - Inceput usor ezitant de game pentru Simona, dar sportiva noastra revine, o plimba frumos pe Radwanska si are 1-0!19:38 - Arbitrul le anunta pe jucatoare ca mai au la dispozitie inca 3 minute sa se incalzeasca.19:35 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu!19:33 - Simona patrunde pe teren pe acorduri de fanfara! Fanii sunt in extaz!19:33 - Cele doua jucatoare sunt pe tunel si asteapta sa intre pe teren.19:31 - Avem imagini de pe terenul central! Deocamdata, Simona si Aga sunt la vestiare.19:26 - S-a terminat meciul dintre Zverev si Medvedev, in cateva minute va incepe si confruntarea Simonei!Simona ocupa primul loc WTA, in timp ce Radwanska, fosta jucatoare de top 5, a ajuns pe locul 32.Scorul intalnirilor directe este 5-5. Ultimul meci a avut loc tocmai in 2016, la Cincinnati, cand Simona s-a impus.Radwanska se descurca foarte prost cand intalneste jucatoarele de pe primul loc WTA, avand o singura victorie in 18 partide.La casele de pariuri , Simona are cota 1.28 pentru a obtine o victorie.Invingatoarea se va duela in optimile de finala cu castigatoarea dintre Anastasija Sevastova si Victoria Azarenka.Confruntarea este televizata de Digi Sport.