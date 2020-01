"Simona Halep, eliminata in sferturile de finala de la Adelaide"

Ziare.

Ocupanta locului 12 WTA s-a impus fara mari probleme, scor 6-4, 6-2.Simona a avut o evolutie palida, in care a gresit mult si nu si-a asumat mari riscuri.In schimb, Sabalenka a facut jocul caracteristic de totul sau nimic si a profitat de pasivitatea sportivei noastre, care a avut un ritm destul de scazut.In plus, Simonei nu i-a functionat nici serviciul in meci, in special al doilea, fiind foarte vulnerabila.Aceasta este prima infrangere suferita de sportiva noastra in duelurile cu Aryna Sabalenka.Dupa eliminarea de la Adelaide, Simona va face o pauza de doar cateva zile, intrucat de luni va lua startul la Australian Open In urma parcursului de la Adelaide, Simona va urca pe locul 3 in clasamentul WTA incepand de luni.05:43 - Simona face break si ramane in meci!05:39 - Simona isi face serviciul si castiga primul game din acest set. Sabalenka serveste acum pentru victorie.05:36 - Game la zero pentru Sabalenka si scorul este 5-0! Simona serveste acum pentru a ramane in meci!05:34 - Sabalenka mai face un break si conduce cu 4-0!05:28 - Bielorusa se desprinde la 3-0!05:25 - Sabalenka face break si are 2-0!05:22 - Sabalenka isi face serviciul in startul setului secund.05:14 - Game la zero pentru Sabalenka, iar Simona serveste acum pentru a ramane in set!05:12 - Simona salveaza doua mingi de break si egaleaza la patru!05:08 - Simona face rebreak si scorul este 4-3 pentru bielorusa!05:04 - Sabalenka face break intr-un game pe care Simona l-a avut tin mana si are 4-2!04:58 - Sabalenka isi face serviciul si are 3-2!04:54 - Jocul este foarte echilibrat, dar Simona egaleaza la doi.04:49 - Sabalenka face 2-1 dupa un game echilibrat, iar Simona e tot mai nervoasa.04:45 - Sabalenka face rebreak intr-un game pe care Simona l-a avut in mana si scorul este 1-1.04:40 - Simona incepe meciul cu un break!04:35 - Meciul va incepe cu Sabalenka la serviciu!Sportiva noastra ocupa locul 4 in clasamentul WTA, iar Sabalenka este pe locul 12.Simona si Sabalenka s-au mai intalnit de doua ori, iar sportiva noastra s-a impus de fiecare data.Ambele intalniri au avut loc in 2018, la Shenzhen si Cincinnati, iar Simona a castigat in doua seturi.