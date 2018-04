"Simona Halep, eliminata in sferturile de finala de la Stuttgart dupa un esec usturator"

Ziare.

com

Sportiva noastra a facut un meci slab in fata americancei CoCo Vandeweghe (16 WTA ) si a cedat cu 6-4, 6-1.Primul set s-a defasurat sub semnul echilibrului, iar Simona s-a multumit doar sa returneze si sa astepte greseala adversarei.Chiar daca Vandeweghe a gresit mai mult, Simona a reusit doar 5 lovituri castigatoare in primul set, astfel ca americanca a fost intr-un usor avantaj.S-a mers cap la cap pana in game-ul cu numarul zece, cand Vandeweghe a facut primul break al meciului si a castigat primul set.Pierderea primului set a adus un sentiment de resemnare pe fata Simonei, care a inceput sa dea semne ca isi doreste ca meciul sa se incheie cat mai repede.Au urmat momente in care Simona a luat la tinta fileul, a trimis punct dupa punct in afara terenului si Vandeweghe a defilat astfel in setul secund.Simona paraseste astfel turneul de la Stuttgart inca din faza sferturilor de finala, dupa o partida in care nu s-a implicat prea mult.Dupa eliminarea in aceasta faza a competitiei, Simona va pierde 85 de puncte in clasamentul mondial, dar va ramane pe primul loc WTA si dupa turneul de la Stuttgart.15:51 - Simona serveste modest, Vandeweghe face break si are 5-1!15:47 - Simona rateaza inca o minge de break si Vandeweghe are 4-1!15:44 - Minge de break pentru Simona!15:42 - Simona isi face serviciul cu noroc si intrerupe seria lui CoCo.15:35 - Simona are 40-0 si trei mingi de break, dar apoi trimite toate mingile in fileu sau afara si Vandeweghe castiga cinci puncte la rand! 3-0 pentru Vandeweghe, iar Simona e KO!15:32 - Vandeweghe face break si are 2-0. Se intampla ceva cu Simona, nu mai lupta, cedeaza punctele prea usor. Are nevoie urgenta de o discutie cu Andrei Pavel , care sa o trezeasca.15:29 - Simona e tot mai irascibila, face multe puncte cadou si Vandeweghe isi face serviciul in startul setului secund.15:22 - Doua mingi de set pentru Vandeweghe!15:18 - Game fara emotii pentru Vandeweghe, care face 5-4. Simona serveste acum pentru a ramane in set.15:15 - Raspuns convingator din partea Simonei si scorul este 4-4.15:11 - Vandeweghe serveste in continuare foarte bine si conduce cu 4-3.15:06 - Simona salveaza doua mingi de break si egaleaza la trei!15:00 - Continuam in aceeasi nota, in care jucatoarele isi fac serviciul. Vandeweghe are 3-2.14:56 - Cel mai bun game al Simonei de pana acum si scorul este 2-2.14:52 - Game spectaculos, iar Vandeweghe conduce cu 2-1.14:48 - Game foarte echilibrat, dar Simona egaleaza in cele din urma la unu.14:43 - Vandeweghe face 1-0 dupa un game in care a servit excelent si a avut doi asi.14:35 - Meciul va incepe cu Vandeweghe la serviciu.14:30 - Cele doua jucatoare intra pe teren.Simona este numarul 1 mondial, in timp ce Vandeweghe este pe locul 16Singura intalnire direct a avut loc anul trecut, la Madrid, cand Simona s-a impus in doua seturi.Invingatoarea se va duela cu castigatoarea dintre Elina Svitolina si Caroline Garcia.Confruntarea este televizata de postul Digi Sport 2.