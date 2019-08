Simona Halep, in turul II la Rogers Cup: Iata ora de start a meciului

Ziare.

Organizatorii turneului din Canada au anuntat programul zilei de marti, iar duelul dintre Halep si Brady va fi al doilea de pe terenul central.In aceste conditii, partida va incepe dupa ora 19:30, ora Romaniei.Toate meciurile disputate de Simona la Rogers Cup 2019 vor fi transmise in direct, in format LIVE Text, pe site-ul Ziare.com.Simona n-a mai infruntat-o niciodata pana acum pe Brady, americanca avand si avantajul ritmului de joc. Daca Halep va fi la primul meci de simplu dupa titlul de la Wimbledon, Brady are trei victorii deja la Rogers Cup, doua in calificari si una in primul tur.M.D.