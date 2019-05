"Simona Halep, invinsa de Kiki Bertens in finala de la Madrid"

HALEP - BERTENS 4-6, 4-6

Crushed by @Simona_Halep to get on the board in the second set!#MMOPEN pic.twitter.com/hWtM0KZgfY - WTA (@WTA) May 11, 2019

A monster forehand return gives @Simona_Halep the first break of the match. She leads 3-1.#MMOPEN pic.twitter.com/O6w0Z4hkPX - WTA (@WTA) May 11, 2019

Ziare.

com

Romanca a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-4, la capatul unei confruntari in care ne-a aratat destul de rar stilul de luptatoare cu care ne-a obisnuit.Sportiva noastra a inceput partida bine si a pus-o pe olandeza sub presiune, dar totul a fost doar o scanteie de cateva minute.Dupa startul bun, Simona a jucat mult la siguranta si nu si-a mai asumat mari riscuri, motiv pentru care Bertens a reusit de fiecare data sa faca rebreak.Olandeza si-a ridicat nivelul, a devenit mai precisa la serviciu, iar din acest moment au inceput problemele pentru Simona.Romanca a condus cu 4-2 in primul set, dar apoi s-a prabusit din senin si nici macar o discutie cu Daniel Dobre nu a ajutat-o.A pierdut urmatoarele patru game-uri si implicit si primul set. Nici in inceputul setului secund lucrurile nu au stat mai bine.Bertens a profitat de inexactitatile Simonei si a condus cu 2-0, iar sportiva noastra a hotarat sa inceapa sa riste si a egalat la doi.Romanca si-a pierdut insa imediat serviciul, iar Bertens nu a mai putut fi oprita pana la final.In urma acestui rezultat, Simona a ratat sansa de a urca pe primul loc in clasamentul WTA . Ea va face insa un salt de o pozitie, pana pe 2.Pentru succesul de la Madrid, Simona va fi recompensata de Ion Tiriac cu un cec in valoare de 1.202.520 de euroSimona nu va face o pauza de durata dupa turneul de la Madrid, intrucat saptamana viitoare va juca la Roma.21:30 - Simona salveaza si a doua minge de meci, dar Bertens mai obtine una.21:30 - Simona salveaza o minge de meci, dar Bertens mai obtine inca una!21:24 - Simona isi face serviciul fara emotii, iar acum are nevoie de break pentru a nu pierde finala!21:21 - Simona rateaza mingea de break, Bertens serveste incredibil si conduce cu 5-3! Simona serveste acum pentru a ramane in meci!21:20 - Simona lupta din nou si are minge de break!!!21:16 - Ce faza incredibila! Bertens trimite trei metri in afara terenului, dar mingea o sterge usor pe Simona inainte sa iasa din teren! In loc de 40-15 pentru Simona se face 30-30!21:15 - Simona incepe bine acest game si conduce cu 30-15!21:12 - Game la zero reusit de Simona si urmeaza un nou game de importanta maxima, in care are nevoie de break!21:09 - Olandeza isi face serviciul dupa un game echilibrat si conduce cu 4-2.21:03 - Bertens face break si conduce cu 3-2!21:03 - Minge de break pentru Bertens!20:59 - Simona face rebreak dupa un game de mare lupta si scorul este 2-2!20:59 - Simona iroseste prima minge de rebreak, dar mai obtine inca una!20:58 - Minge de rebreak pentru Simona!20:57 - Game echilibrat pe serviciul lui Bertens, scorul este 40-40!20:52 - Simona isi face serviciul in setul secund dupa ce pierduse ultimele sase game-uri! 2-1 pentru olandeza si break in fata.20:49 - Simona nu reuseste sa-si ridice nivelul si Bertens isi face serviciul fara emotii. 2-0 pentru olandeza in startul secund!20:46 - Simona greseste in continuare foarte mult si Bertens face break in startul setului secund!20:40 - Doua mingi de set pentru Bertens.20:36 - Bertens face break dupa un game in care Simona a gresit enorm, iar olandeza are 5-4 si serveste pentru castigarea primului set!20:36 - Trei mingi de break pentru Bertens!20:34 - Game la zero reusit de Bertens, care egaleaza la patru!20:31 - Bertens face rebreak si scorul este 4-3 pentru Simona.20:30 - Trei mingi de rebreak pentru Bertens.20:29 - Continuam cu acest carusel, iar Bertens are 30-0 in acest game pe serviciul Simonei.20:28 - Simona face break si conduce cu 4-2! Romanca lupta superb si isi asuma riscuri, trimitand foarte adanc in terenul adversarei.20:27 - Minge de break pentru Simona!20:26 - Start excelent in acest game pentru Simona, care conduce cu 30-0!20:23 - Bertens face rebreak si scorul este 3-2 pentru Simona. Olandeza cere ajutorul antrenorului.20:22 - Minge de rebreak pentru Bertens!20:21 - Simona incepe slab acest game si Bertens are 30-0 pe serviciul ei.20:20 - Simona fructifica prima minge de break din acest meci si conduce cu 3-1! Bertens nu serveste deloc bine in startul meciului!20:19 - Doua mingi de break pentru Simona!20:18 - Simona incepe bine acest game si conduce cu 30-0 pe serviciul lui Bertens!20:15 - Simona conduce cu 2-1 dupa un game de mare lupta pe propriul serviciu, in care s-a ajuns la deuce.20:11 - Bertens egaleaza la unu dupa un game in care a fost foarte agresiva, desi nu a servit prea bine.20:06 - Inceput de meci echilibrat, dar Simona serveste bine, loveste precis si isi face serviciul.19:59 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu!19:55 - Cele doua jucatoare intra pe teren.19:34 - S-a terminat meciul dintre Djokovici si Thiem. Simona si Bertens vor intra pe teren in cateva minute.19:29 - Startul meciului se amana cu cateva minute, asteptam finalul duelului dintre Djokovici si Thiem, aflat in setul secund.Kiki Bertens ocupa locul 7 in clasamentul WTA si este una dintre cele mai periculoase jucatoare pe zgura.Scorul intalnirilor precedente este 3-2 pentru Simona, dar Bertens a castigat ultima partida disputata anul trecut la Cincinnati.Simona are in palmares inca doua titluri la Madrid, dar si o finala pierduta in fata Mariei Sharapova.La casele de pariuri Meciul este televizat de Digi Sport 1.