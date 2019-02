"Simona Halep, invinsa in sferturile de finala de la Dubai dupa un meci de mare lupta"

Ziare.

Sportiva noastra a cedat dupa un meci de mare lupta, scor 6-4, 4-6, 2-6. Partida a durat mai bine de doua ore si a fost de mare intensitate.Simona a avut un start greoi de meci, dar a revenit si a reusit sa castige primul set cu 6-4.Din setul secund, serviciul a inceput insa sa o lase, iar dublele-greseli s-au tinut lant (13 in acest meci) . A fost probabil meciul in care Simona a servit cel mai prost de cand a ajuns in elita tenisului.Bencici s-a agatat de fiecare minge, a returnat intr-un ritm ametitor si a determinat-o astfel pe Simona sa greseasca mai mult, trimitand meciul in decisiv.Simona a acuzat probleme fizice in decisiv si a parut sleita de puteri, chiar daca a luptat desi era vizibil afectata. Bencici a profitat totusi de minusurile sportivei noastre si a castigat setul decisiv cu 6-2.Pentru Simona, acesta a fost al noualea meci in ultimele 12 zile, ceea ce explica in mare masura problemele fizice pe care le-a avut.Bencici, in schimb, se va duela in semifinale cu invingatoarea dintre Elina Svitolina si Carla Suarez Navarro.19:14 - Bencici mai face un break si acum serveste pentru calificarea in semifinale!19:11 - Simona continua sa se agate de fiecare minge, insa Bencici conduce cu 4-2.19:05 - Simona lupta admirabil desi are probleme fizice si scorul este 3-2 pentru Bencici!19:02 - Simona face un rebreak la zero si scorul este 3-1 pentru Bencici!18:58 - Bencici mai face un break si conduce cu 3-0!18:55 - Bencici se distanteaza la 2-0 si incepe cu dreptul setul decisiv. Simona pare sleita de puteri dupa programul incarcat din ultimele saptamani.18:51 - Simona serveste slab, cu multe duble-greseli, iar Bencici face break in startul setului decisiv.18:38 - Bencici face break si va servi pentru a trimite meciul in decisiv!18:34 - Continuam in aceeasi nota, cu mult echilibru, si scorul devine 4-4.18:30 - Simona serveste excelent si conduce cu 4-3!18:27 - Simona rateaza sansa de break si scorul devine 3-3!18:17 - Simona castiga un game foarte consistent si conduce cu 3-2.18:13 - Bencici isi face si ea serviciul si egaleaza la doi!18:07 - Simona nu are emotii in acest game la serviciu si conduce cu 2-1!18:05 - Simona face imediat rebreak si egaleaza la unu!18:01 - Bencici face break in startul setului secund.17:55 - Doua mingi de set pentru Simona!17:51 - Simona isi pierde serviciul, iar Bencici ramane in set!17:46 - Simona face break, are 5-3, iar acum serveste pentru castigarea primului set!17:42 - Simona castiga un game de mare lupta si conduce cu 4-3! Elvetianca isi pierde calmul si da cu racheta de ciment.17:37 - Bencici egaleaza la trei dupa un game foarte echilibrat.17:32 - Simona e tot mai sigura pe ea si castiga al treilea game la rand!17:29 - Simona face rebreak si scorul devine 2-2.17:25 - Un nou game electrizant, castigat de aceasta data de Simona! Romanca a avut 40-0, dar Bencici a castigat patru puncte la rand si a avut sansa de break. Simona a intors si scorul este 2-1 pentru elvetianca.17:19 - Bencici face 2-0 dupa un game foarte echilibrat, ce a durat opt minute.17:10 - Simona incepe slab, iar Bencici face break in primul game al meciului.17:05 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu.16:59 - Cele doua jucatoare intra pe teren!Simona Halep ocupa locul 2 in clasamentul WTA , in timp ce Bencici este pe locul 45.Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de doua ori, iar scorul este 1-1. Ultimul meci a avut loc in 2015.Tot in 2015, Simona a reusit sa castige pentru singura data in cariera turneul de la Dubai.La casele de pariuri , Simona e favorita clara, avand cota 1.25 pentru o victorie in meciul cu Bencici.Invingatoarea se va duela in semifinale cu castigatoarea dintre Elina Svitolina si Carla Suarez Navarro.Meciul este televizat de Digi Sport.