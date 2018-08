Simona Halep o invinge fara probleme pe Venus Williams si merge in sferturi la Rogers Cup

Ziare.

com

Sportiva noastra a invins-o pe americanca Venus Williams (14 WTA ), scor 6-2, 6-2.Simona a avut o prestatie solida si nu i-a dat nicio sansa fostei lidere mondiale.Venus a acuzat probleme medicale in aceasta partida, a avut un bandaj masiv peste genunchiul piciorului drept, in timp ce Simona si-a facut jocul sau obisnuit.Serviciul a fost la inaltime pentru Simona in aceasta partida, iar cu returul excelent cu care ne-a obisnuit a gasit unghiuri excelente ce i-au oferit un avantaj confortabil inca de la inceput.In sferturile de finala, Simona se va duela cu Caroline Garcia (6 WTA ), care a invins-o pe Maria Sharapova in optimi.Partida din sferturile de finala va avea loc sambata dimineata, de la ora 01:30 (ora Romaniei), in direct pe Ziare.com.04:59 - Simona mai face un break si va servi pentru castigarea meciului!04:57 - Game fara emotii pentru Simona si scorul este 4-2.04:53 - Venus isi face serviciul si scorul este 3-2 pentru Simona.04:51 - Venus face si ea un break si opreste seria buna a Simonei.04:47 - Simona mai face un break si are 3-0!04:43 - Simona isi face serviciul cu ceva emotii si conduce cu 2-0.04:39 - Simona incepe setul secund cu un break!04:33 - Venus ia o pauza de toaleta dupa ce a pierdut primul set.04:25 - Venus intrerupe seria Simonei, dar romanca va servi acum pentru a castiga primul set.04:22 - Simona isi face serviciul si are 5-1!04:18 - Simona face break si conduce cu 4-1!04:15 - Simona isi face serviciul si are 3-1.04:14 - Venus aluneca si este la un pas de o accidentare urata. Americanca va continua insa meciul.04:13 - S-a reluat meciul!04:10 - Organizatorii au inceput sa usuce terenul, meciul s-ar putea relua.04:02 - A inceput ploaia, jocul e oprit momentan.04:00 - Venus isi face cu greu serviciul si scorul este 2-1 pentru Simona.03:56 - Simona incepe excelent si se distanteaza la 2-0.03:48 - Meciul va incepe cu Venus la serviciu.Simona ocupa locul 1 WTA, in timp ce Venus Williams este pe 14.Scorul intalnirilor directe este 3-1 in favoarea lui Venus Williams, dar Simona s-a impus ultima data, in 2015, la Roma.La casele de pariuri , Simona este creditata cu prima sansa.Meciul este televizat de Digi Sport 2.