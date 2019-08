Simona Halep o spulbera pe Svetlana Kuznetsova si avanseaza in sferturi la Rogers Cup

Simona Halep - Svetlana Kuznetsova 6-2, 6-1

No.4 Simona Halep is through to the QFs @rogerscup with a 62 61 win over Svetlana Kuznetsova. Sharp from Halep after physical win over Brady yesterday.



Plays either Ostapenko or Bouzkova for a spot in the semifinals. - WTA Insider (@WTA_insider) August 8, 2019

Ziare.

com

Tenismena romana s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar o ora si 7 minute.Dupa un meci epuizant in runda precedenta, cu Jennifer Brady, fostul lider WTA a controlat autoritar jocul cu veterana tenismena din Rusia, ajunsa pe tabloul principal de la Toronto gratie unei invitatii din partea organizatorilor.Simona a pus stapanire pe joc inca din start si nu i-a lasat nicio sansa adversarei. Nici macar vantul puternic de la Toronto n-a incomodat-o pe constanteanca, pregatita sa-si apere trofeul la Rogers Cup.Calificarea in sferturi ii garanteaza Simonei un cec in valoare de 60.455 de dolari si 190 de puncte in clasamentul WTA.In sferturile de finala, Simona Halep o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre Jelena Ostapenko si Marie Bouzkova.00:55 - Kuznetsova isi face serviciul, insa Simona va servi pentru a merge in sferturi.00:50 - Simona joaca de-a dreptul incantator, iar adversara ei nu reuseste sa faca fata ritmului. Kuznetsova va servi pentru a ramane in meci.00:48 - Inca un break in contul Simonei si partida pare jucata.00:44 - Break consolidat de Simona, care se distanteaza la 3-0.00:41 - Simona profita de cea de-a 4-a minge de break si pune stapanire pe joc si in acest set secund.00:34 - Tenismena romana salveaza doua mingi de break si apoi castiga primul game din setul doi.00:22 - Vant puternic la Toronto, dar Simona isi face in continuare serviciul fara emotii si se apropie de castigarea primului set.00:15 - Simona continua sa serveasca bine si rusoaica n-are nicio sansa.00:12 - Kuznetsova isi face serviciul si isi trece in cont primul ei game din meci.00:07 - Start excelent de meci pentru tenismena noastra, care se desprinde la 3-0.00:03 - Simona reuseste breakul dupa un game de 12 minute.Svetlana Kuznetsova ocupa locul 198 in clasamentul WTA si a ajuns sa joace la Rogers Cup gratie unei invitatii a organizatorilor.23:54 - Simona isi face cu usurinta serviciul.ora 23:32 - Bianca Andreescu o invinge pe Kiki Bertens in trei seturi, iar meciul Simonei va incepe in aproximativ 15 minute.ora 22:44 - Meciul dintre Kiki Bertens si Bianca Andreescu, programat inaintea jocului dintre Halep si Kuznetsova, a intrat in set decisv, asa ca mai avem de asteptat pana cand Simona va intra pe teren.Ploaia a dat peste cap programul de la Toronto, astfel ca meciul Simonei nu va incepe mai devreme de ora 22:30.Partida se joaca pe arena centrala dupa intalnirile dintre Karolina Pliskova - Anett Kontaveit si Bianca Andreescu - Kiki Bertens.Simona si Svetlana s-au mai intalnit de 7 ori pana in prezent, scorul fiind favorabil tenismenei noastre, cu 4-3.Cele doua s-au intalnit ultima oara chiar la Rogers Cup, in 2016, cand Simona s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-1.In turul precedent, Simona a invins-o greu pe Jennifer Brady, scor 4-6, 7-5, 7-6 (5), in timp ce jucatoarea din Rusia, beneficiara a unui wildcard, a trecut de Donna Vekic, scor 7-6 (4), 6-3.Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 octombrie.La editia de anul trecut, turneul a fost castigat de Simona Halep dupa o finala cu Sloane Stephens.