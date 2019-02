Simona Halep s-a calificat cu mari emotii in semifinale la Doha

Simona Halep - Julia Goerges 7-6 (1), 7-6 (6)

Ziare.

com

Tenismena noastra a invins-o, joi seara, in sferturile de finala pe nemtoaica Julia Goerges, dupa un meci extrem de disputat, incheiat cu scorul de 7-6 (1), 7-6 (6).Doua ore si 1 minut a durat partida din capitala Qatarului.In semifinale, fostul numar 1 WTA o va intalni pe favorita numarul 4, Elina Svitolina, in fata careia are un record negativ (1-4), pierzand doua finale consecutive la Roma.Simona a inceput excelent meciul cu Goerges si, dupa numai 14 minute, avea 4-0 pe tabela. Tenismena din Germania si-a intrat treptat, insa, in ritm, salvand trei mingi de set al fostului numar 1 WTA. Simona a servit de doua ori pentru castigarea setului, dar acesta s-a decis in cele din urma la tie-break, unde sportiva noastra si-a pastrat calmul si s-a impus la 1.In setul doi, situatia s-a schimbat. Simona a fost tenismena care a trebuit sa revina si sa impinga setul la tie-break. Cu un serviciu excelent, Julia Goerges, autoarea celor mai multi asi in circuitul WTA in 2018, a servit pentru castigarea setului la 5-4, insa Simona a izbutit un break la 0. S-a ajuns din nou la tie-break, unde Simona a salvat doua mingi de set inainte de a inchide partida.Simona n-a apelat deloc la noul ei antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, chiar daca a avut mai multe momente dificile. In schimb, Goerges a solicitat on-court coaching in ambele seturi.A fost cel de-al treilea succes consecutiv al Simonei in fata nemtoaicei, care anul acesta s-a impus la Auckland dupa o finala cu Bianca Andreeescu.Simona a avut 28 de lovituri castigatoare si 25 de erori nefortate. De partea cealalta, Goerges a strans 33 de lovituri castigatoare, dar si mai multe erori nefortate (41).Dupa calificarea in semifinale, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 45.320 de dolari si 185 de puncte in clasamentul WTA.Urmeaza in semifinale Elina Svitolina, impotriva careia Simona a avut multe probleme in partidele disputate pana in prezent:2017, Roma: 4-6, 7-5, 6-1 pentru Svitolina;2017, Roland Garros: 3-6, 7-6 (6), 6-0 pentru Halep;2017, Rogers Cup: 6-1, 6-1 pentru Svitolina;2017, Turneul Campioanelor: 6-3, 6-4 pentru Svitolina;2018, Roma: 6-0, 6-4 pentru Svitolina.Semifinala dintre Simona Halep si Elina Svitolina se va disputa vineri, de la ora 15:30.Vezi si:6-6 dupa ce Simona salveaza doua mingi de set.Simona revine si se apropie la doar un punct de adversara, 4-5, in tie-break.4-1 pentru Goerges, dupa primele cinci puncte din tie-break;2-1 pentru nemtoiaca, dupa primele trei mingi jucate in tie-break;20:38 - Goerges isi face cu ceva emotii serviciul si vom avea tie-break si in acest set doi.20:31 - Simona salveaza o minge de break si se apropie la un game de victorie. Julia Goerges solicita din nou interventia antrenorului. In schimb, Halep n-a apelat deloc la noul ei antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput. (6-5)20:27 - Break la 0 izbutit de Simona tocmai cand Goerges servea pentru castigarea setului. (5-5)20:22 - Simona rezista, isi face serviciul, dar Goerges urmeaza sa serveasca pentru castigarea setului doi. (4-5)20:19 - Julia Goerges serveste foarte bine si pastreaza in continuare avantajul breakului. (3-5)20:14 - Simona revine de la 0-30 si se apropie din nou la un game de adversara ei. (3-4)20:12 - Fostul lider WTA rateaza doua sanse de break, iar Goerges, din ce in ce mai increzatoare, face 4-2 in acest set secund. (2-4)20:02 - Simona raspunde cu un game foarte bun de serviciu, castigat la 0. (2-3)20:00 - Julia Goerges, autoarea celor mai multi asi in sezonul trecut, serveste excelent si se desprinde in acest set II. (1-3)19:56 - Game solid reusit de Goerges pe serviciul Simonei si avem primul break din acest set. (1-2)19:53 - Simona incepe mai bine game-ul, dar Goerges isi regleaza serviciul si egaleaza la 1 in acest debut de set doi. (1-1)19:49 - Dupa un game de aproximativ 7 minute, in care a salvat si o minge de break, Simona isi castiga serviciul. (1-0)19:43 - Simona deschide la serviciu setul al doilea.---------------------------Simona se desprinde la 5-1 in tie-break.2-1 pentru Simona dupa primele trei mingi din tie-break;19:35 - Game bun reusit de Simona, iar primul set va fi decis la tie-break. (6-6)19:32 - Continua seria foarte buna a nemtoaicei. Dupa ce a ratat trei mingi de set, Simona va servi acum pentru a ajunge la tie-break. (5-6)19:29 - Simona isi pierde pentru a treia oara consecutiv serviciul, iar setul intra "in prelungiri". Revenire neasteapta pentru tenismena din Germania, condusa cu 4-0 dupa numai 14 minute. (5-5)19:24 - Goerges salveaza inca o minge de set a Simonei si se apropie la doar un game de tenismena noastra, care va servi, insa, din nou pentru castigarea primului act. (5-4)19:19 - Simona are doua mingi de set, insa Goerges nu renunta la lupta si reuseste un nou break. (5-3)19:11 - Break la 0 si Simona va servi pentru castigarea primului set. (5-2)19:08 - Simona se desprinde repede la 40-0, insa Goerges revine si face breakul! (4-2)19:03 - Nemtoaica serveste bine si isi trece in cont primul ei game din acest meci. (4-1)19:00 - Game-ul 4 e ceva mai echilibrat, dar Simona si-l adjudeca fara mari emotii. (4-0)La doar 9 minute de la startul partidie, Julia Goerges cere un on-court coaching. Antrenorul o indeamna sa incerce s-o scoata din zona de confort pe Simona.18:55 - Tenismena noastra joaca fara greseala, iar scorul devine 3-0 in mai putin de 10 minute de la startul intalnirii. (3-0)18:52 - Simona se descurca la fel de bine si la serviciu. (2-0)18:50 - Inceput excelent de meci pentru Simona, cu break. (1-0)ora 18:38 - Cele doua tenismene au patruns pe teren, jocul va incepe in cateva minute.Vezi: Cunoastem prima semifinalista de la Doha: Pe cine ar putea intalni Simona Halep in penultimul act In clasamentul WTA, Simona Halep ocupa locul 3 - de saptamana viitoare se va afla pe pozitia a 2-a - in timp ce adversara ein Germania e clasata pe locul 16.Partida poate fi urmarita in direct la TV pe postul Digi Sport 2.Va fi cea de-a 4-a intalnire directa intre Simona Halep si Julia Goerges, scorul la general fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1:2009, Paris: 6-4, 2-6, 6-3 pentru Julia Goerges;2014, Madrid: 6-2, 6-0 pentru Simona Halep;2016, Miami: 6-4, 6-1 pentru Simona Halep.916.131 de dolari sunt premiile totale ale turneului din Qatar.