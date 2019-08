Simona Halep se califica in optimi la Cincinnati dupa un meci de mare lupta

.@Simona_Halep rallies to take the second set, 7-5!



A one-set shootout will decide the winner at @CincyTennis 👊 pic.twitter.com/RPF5PlX8P8 - WTA (@WTA) August 14, 2019

Ekaterina Alexandrova takes the first set over Halep, 6-3 👍



She's a set away from upsetting last year's @CincyTennis runner-up! pic.twitter.com/3OWP9uB6J4 - WTA (@WTA) August 14, 2019

Sportiva noastra a invins-o pe ocupanta locului 43 WTA dupa doua ore de joc, cu 3-6, 7-5, 6-4.La prima aparitie dupa accidentarea suferita la Rogers Cup, Simona a acuzat probleme fizice si s-a deplasat cu greu pe teren, dar chiar si asa a luptat pana la epuizare.Dupa un inceput echilibrat, Alexandrova a reusit sa se distanteze, profitand si de problemele pe care sportiva noastra le-a acuzat.In primul set, Simona a avut un procentaj de doar 25% pe al doilea serviciu si a trimis doar trei lovituri castigatoare, in timp ce rusoaica a riscat mai mult si a avut de castigat.In setul secund, lucrurile au fost mai echilibrate, Simona a incercat sa stranga din dinti si sa lupte si a gresit mai putin. De partea cealalta, rusoaica a comis nu mai putin de 20 de greseli nefortate, astfel ca meciul a ajuns in set decisiv.Ultimul act a fost extrem de echilibrat, dar Simona a facut diferenta cu un break pe final si s-a calificat in optimi.In faza urmatoare, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Madison Keys si Daria Kasatkina.Meciul din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.20:07 - Simona face break la zero si acum serveste pentru a obtine calificarea!20:04 - Simona egaleaza la patru si lupta continua!20:00 - Game alb pentru rusoaica si scorul este 4-3.19:58 - Alexandrova face rebreak si scorul este 3-3.19:51 - Simona face break dupa un game in care Alexandrova a comis trei duble-greseli, iar sportiva noastra are 3-2!19:47 - Simona egaleaza la doi si echilibrul continua.19:42 - Alexandrova isi face serviciul dupa un game echilibrat. Simona da semne de nervozitate.19:38 - Simona salveaza doua mingi de break si egaleaza la unu.19:33 - Alexandrova incepe setul decisiv cu un game la zero pe propriul serviciu.19:24 - Simona face break si va servi acum pentru a trimite meciul in set decisiv!19:21 - Simona lupta si reuseste sa egaleze la cinci!19:17 - Game alb pentru Alexandrova, iar Simona serveste acum pentru a ramane in meci!19:15 - Simona isi face serviciul si scorul devine 4-4.19:11 - Simona rateaza doua mingi de break, iar Alexandrova are 4-3.19:06 - Simona isi face cu greu serviciul si egaleaza la trei.19:02 - Game fara emotii pentru Alexandrova, care conduce cu 3-2.19:00 - Simona salveaza o minge de break si scorul este 2-2.18:53 - Simona face rebreak si opreste seria rusoaicei.18:51 - Simona nu se regaseste, Alexandrova face break si are 2-0! Rusoaica a castigat sapte din ultimele opt game-uri!18:48 - Alexandrova isi face serviciul in startul setului secund.18:40 - Alexandrova face 5-3, iar acum Simona serveste pentru a ramane in set.18:36 - Simona salveaza o minge de break si scorul este 4-3.18:32 - Alexandrova reuseste un nou game fara emotii si are 4-2.18:28 - Break la zero reusit de Alexandrova!18:26 - Simona rateaza patru mingi de break si scorul este 2-2.18:17 - Simona salveaza doua mingi de break si conduce cu 2-1!18:12 - Game solid la serviciu si pentru Alexandrova si scorul este 1-1.18:10 - Game fara emotii pentru Simona, care incepe perfect!18:04 - Meciul va incepe cu Alexandrova la serviciu!Info: Meciul incepe la ora 18:00Simona ocupa locul 4 in clasamentul WTA, iar Alexandrova este pe 43.Aceasta este prima intalnire dintre cele doua.La casele de pariuri , Simona este favorita si are cota 1.28 pentru a obtine victoria.Invingatoarea va juca in optimi cu castigatoarea dintre Madison Keys si Daria Kasatkina.Meciul este televizat de Digi Sport 2.