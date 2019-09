"Simona Halep se califica in optimi la Wuhan dupa o victorie categorica"

.@Simona_Halep wins four games in a row to claim a 6-3 opening set over Strycova at #WuhanOpen pic.twitter.com/U7EzR9Kyyq - WTA (@WTA) September 24, 2019

Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproximativ o ora si jumatate.Simona a inceput meciul perfect si a trecut rapid in avantaj, dar a urmat un moment de relaxare ce i-a permis Strycovei sa conduca cu 3-2.Romanca a revenit insa rapid si a castigat patru game-uri la rand pentru a lua primul set cu 6-3 in 42 de minute.Setul secund a fost ceva mai spectaculos, cu multe break-uri din partea ambelor jucatoare, dar Simona a obtinut in cele din urma calificarea.In optimile de finala, Simona se va duela cu rusoaica Elena Rybakina, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Amintim ca anul trecut Simona a fost eliminata in turul 2 de la Wuhan.07:29 - Game alb pentru Simona, care e tot mai aproape de victorie!07:26 - Simona lupta admirabil in acest game, face break si are 4-2!07:14 - Strycova face break si scorul devine 3-2.07:11 - Simona face break si are 3-1!07:05 - Simona salveaza mai multe mingi de break si conduce cu 2-1.06:59 - Strycova egaleaza la unu in setul secund.06:54 - Game fara emotii reusit de Simona Halep in startul setului secund.06:47 - Game fara emotii pentru Simona si scorul este 5-3.06:44 - Simona face un break si revine in avantaj!06:40 - Simona isi face fara emotii serviciul si scorul este 3-3.06:35 - Strycova castiga al treilea game la rand si are 3-2.06:31 - Strycova face rebreak si scorul este 2-2.06:24 - Game fara emotii pentru Strycova si scorul este 2-1.06:21 - Simona salveaza o minge de rebreak intr-un game electrizant si scorul este 2-0.06:13 - Simona incepe excelent partida, cu un break!06:04 - Meciul va incepe cu Strycova la serviciu.Invingatoarea se va duela in turul 3 cu castigatoarea dintre Elena Rybakina si Ons Jabeur.Scorul intalnirilor precedente este 5-1 in favoarea Simonei Halep.Strycova ocupa locul 34 in clasamentul WTA si a pierdut ultimele 5 partide disputate contra Simonei.De altfel, singura victorie a Strycovei in fata Simonei dateaza tocmai din 2010.Confruntarea e televizata de Digi Sport