Simona Halep se califica in semifinale la Roma si ramane pe primul loc WTA. Urmeaza marele meci cu Maria Sharapova

Vineri seara, sportiva noastra a invins-o pe Caroline Garcia (7 WTA ), scor 6-2, 6-3, dupa o partida foarte buna.Startul meciului a fost de-a dreptul nebun, cu cinci break-uri in tot atatea game-uri, insa Simona a reusit in cele din urma sa puna stapanire de joc.Pe masura ce jocul Simonei era in crestere, Garcia a devenit tot mai irascibila, fapt ce i-a permis romancei sa castige patru game-uri la rand si sa ia primul set cu 6-2.Increderea Simonei a crescut, iar asta a ajutat-o sa inceapa cu dreptul setul secund si apoi sa ia un avantaj confortabil pentru calificarea in semifinale.Pentru Simona urmeaza acum meciul cu Maria Sharapova , pe care il va disputa sambata, de la ora 18:00, in direct pe Ziare.com.In urma victoriei cu Garcia, Simona si-a asigurat prezenta pe primul loc al clasamentului WTA pentru cel putin inca trei saptamani, pana dupa Roland Garros.De asemenea, Simona va fi favorita numarul 1 la castigarea turneului de Grand Slam de la Roland Garros.23:37 - Minge de meci pentru Simona!23:33 - Garcia face break si suspansul in acest meci se mentine.23:29 - Simona mai face un break si serveste pentru calificarea in semifinale!23:26 - Simona este foarte increzatoare si precisa si duce scorul la 4-2!23:21 - Game echilibrat, dar Garcia isi face serviciul si scorul este 3-2 pentru Simona.23:16 - Game la zero reusit de Simona, care conduce cu 3-1!23:12 - Simona face break si conduce cu 2-1!23:07 - Game fara emotii pentru Simona, iar scorul este 1-1.23:04 - Simona rateaza doua mingi de break, iar Garcia isi face serviciul in startul setului secund.22:53 - Break pentru Simona, care se distanteaza la 5-2! Jucatoarea noastra evolueaza tot mai bine, Garcia pare cazuta!22:52 - Trei mingi de break pentru Simona!22:50 - Simona Halep isi face in premiera serviciul si conduce cu 4-2! Comentatorii americani de la Tennis TV deja se amuza: "E breaking news, doamnelor si domnilor! O jucatoare isi apara serviciul!"22:46 - Simona face din nou break la zero si are 3-2!!! Garcia deja priveste buimacita si nu intelege ce se intampla pe teren.22:43 - Simona serveste foarte slab, iar Garcia face rebreak si egaleaza la doi.22:39 - Dramatism la cote maxime pe teren: Simona Halep fructifica a saptea minge de break din acest game si conduce cu 2-1!22:28 - Garcia face rebreak la zero si egaleaza!22:26 - Simona incepe excelent meciul, cu un break!22:20 - Meciul va incepe cu Garcia la serviciu.22:15 - Simona intra pe teren si e primita cu multa caldura de suporteri!22:14 - Avem imagini de la Roma! Cele doua jucatoare sunt la vestiare si se pregatesc sa intre pe teren.21:54 - S-a terminat meciul dintre Djokovici si Nishikori. In cateva minute va incepe meciul Simonei Halep!20:04 - Simona s-a antrenat timp de jumatate de ora alaturi de Darren Cahill si un sparring partner, inaintea meciului cu Caroline Garcia.Info: Partida incepe dupa ora 22:00Simona Halep este numarul 1 in lume, in timp ce Caroline Garcia ocupa locul 7 in clasamentul WTA.Scorul intalnirilor directe este 3-1 in favoarea Simonei Halep. Toate au avut loc pe hard-court.Invingatoarea o va intalni in semifinale pe Maria Sharapova.Confruntarea este televizata de postul Digi Sport.