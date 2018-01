Simona Halep se califica in semifinale la Shenzhen si se va duela cu Irina Begu

Ziare.

Sportiva noastra a trecut fara emotii de Aryna Sabolenka (73 WTA ), scor 6-2, 6-2, la capatul unui meci ce a durat aproximativ o ora.In fata unei jucatoare in plina ascensiune, Simona a facut un meci solid si plusul de valoare s-a vazut din plin.Sabolenka a jucat cu mult elan, si-a asumat multe riscuri, dar de cele mai multe ori a gresit.In schimb, Simona a stiut exact care sunt momentele potrivite pentru a forta si a obtinut o victorie facila.Pentru calificarea in aceasta faza a competitiei, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 43.663 de dolari.In semifinale, Simona se va duela cu Irina Begu , intr-un meci ce va avea loc vineri in direct pe Ziare.com, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata.Vestea buna este ca vom avea cu siguranta o romanca in finala de sambata, adversara putand fi chiar Maria Sharapova (rusoaica e calificata momentan in semifinale).11:03 - Simona mai face un break si serveste pentru calificarea in semifinale!11:00 - Inca un game fara emotii pentru Simona, care are 4-2 si e tot mai aproape de semifinale.10:56 - Simona face break si conduce cu 3-2!10:54 - Simona nu are emotii la serviciu si egaleaza la doi.10:51 - Sabalenka isi face serviciul si conduce cu 2-1.10:48 - Game alb reusit de Simona si scorul devine 1-1.10:45 - Sabalenka isi face serviciul in startul setului secund si conduce in premiera.10:33 - Simona rateaza o minge de set, Sabalenka isi face serviciul si scorul este 5-2.10:30 - Game alb reusit de Simona, care conduce cu 5-1!10:26 - Break fara emotii facut de Simona si scorul este 4-1.10:23 - Sabalenka face break si se apropie la doua game-uri.10:18 - Simona mai face un break si conduce cu 3-0!10:16 - Game fara emotii pentru Simona, care conduce cu 2-0!10:13 - Simona incepe bine, Sabalenka greseste mult si este 1-0 dupa un break al romancei!10:05 - Meciul incepe cu Sabalenka la serviciu.09:55 - S-a terminat meciul dintre Sharapova si Dyas. Simona va intra pe teren in cateva minute.Info:Invingatoarea o va intalni in semifinale pe Irina Begu.Simona ocupa locul intai in ierarhia mondiala, in timp ce Sabalenka este pe locul 73.Aceasta este prima intalnire directa dintre cele doua sportive.Meciul este televizat de postul Digi Sport.