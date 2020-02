Simona Halep se califica in sferturi la Dubai dupa un meci electrizant

2️⃣5️⃣ minutes@Ons_Jabeur wastes no time in taking the opening set 6-1, over the No.1 seed.#DDFTennis pic.twitter.com/xRTOOzYnXQ - WTA (@WTA) February 19, 2020

Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.Sportiva noastra a avut o evolutie foarte stearsa la inceputul meciului si a pierdut primul set clar, cu 6-1, in doar 25 de minute.Simona a fost extrem de pasiva, a reusit doar doua lovituri castigatoare in primul set si i-a permis lui Jabeur sa-si faca jocul.Lucrurile s-au schimbat insa din setul secund, cand Simona a fost mult mai determinata, a avut un ritm mai bun, a adoptat o tactica ofensiva si a trimis meciul in set decisiv.Inainte de intrarea in setul decisiv, Simona a cerut interventia fizioterapeutului deoarece a acuzat dureri la spate.Revenita pe teren, Simona a jucat un tenis total si a condus cu 4-1, dar apoi s-a prabusit inexplicabil. Jabeur a servit pentru meci, dar Simona a facut un break la zero si s-a impus in cele din urma la tie-break. A salvat o minge de meci, dar in cele din urma a avansat in turneu!In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA.Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.19:44 - Simona face break la zero si meciul se decide la tie-break!!19:41 - Jabeur face break si serveste acum pentru castigarea meciului!19:37 - Simona e tot mai nervoasa, iar Jabeur egaleaza la cinci!19:31 - Simona raspunde cu un game la zero si conduce cu 5-4!19:29 - Jabeur joaca tot mai bine si egaleaza la patru!19:25 - Break la zero reusit de Jabeur si scorul devine 4-3!19:22 - Game solid pentru Jabeur si scorul este 4-2.19:17 - Simona isi face serviciul fara emotii si e tot mai aproape de victorie!19:14 - Ons Jabeur isi face serviciul si intrerupe seria Simonei.19:10 - Game fara emotii pentru Simona si scorul este 3-0!19:07 - Simona face break si conduce cu 2-0!19:04 - Simona revine pe teren si isi face serviciul in startul setului decisiv.18:53 - Jabeur face break si ramane in set!18:50 - Simona mai face un break, are 5-1 si acum serveste pentru a trimite meciul in decisiv!18:45 - Simona revine de la 0-40 in acest game si conduce cu 4-1!18:42 - Simona rateaza o minge de break si scorul este 3-1.18:35 - Simona isi da drumul la joc, nu mai este pasiva si conduce cu 3-0.18:30 - Simona face break si conduce cu 2-0!18:27 - Simona isi face serviciul fara emotii in startul setului secund.18:20 - Jabeur mai face un break, are 5-1 si serveste pentru castigarea primului set! Simona nu e deloc in meci.18:16 - Simona greseste mult si Jabeur se desprinde la 4-1.18:12 - Jabeur face break si conduce cu 3-1.18:08 - Simona rateaza o minge de break si scorul este 2-1 pentru Jabeur.18:03 - Simona isi face cu greu serviciul si egaleaza la unu.Info: Invingatoarea o va intalni in sferturile de finala pe Aryna Sabalenka, favorita numarul 7.17:59 - Jabeur isi face serviciul in startul meciului.17:53 - Meciul va incepe cu Jabeur la serviciu.Simona Halep ocupa locul 2 in clasamentul WTA, in timp ce Ons Jabeur este pe 45.Cele doua s-au mai intalnit o singura data, dar Simona a abandonat dupa ce a pierdut primul set, la Beijing 2018.La casele de pariuri, Simona are cota 1.3 sa castige acest meci.Meciul este televizat de Digi Sport 2.