Simona Halep se califica in sferturi la Eastbourne dupa un meci in trei seturi

Ziare.

com

Sportiva noastra s-a impus cu 6-1, 4-6, 6-3 impotriva jucatoarei de pe locul 60 in clasamentul WTA Simona a inceput excelent partida, a fost agresiva si precisa si primul set l-a castigat fara emotii in doar 32 de minute.In setul secund, Simona a cedat insa initiativa, a stat mai in spate pe linia de fund si a riscat mai putin, lucruri ce i-au permis lui Hercog sa trimita meciul in decisiv.Dupa dusul rece din setul secund, Simona a revenit la tactica de la inceputul meciului si nu a mai avut insa emotii pana la finalul partidei.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe nemtoaica Angelique Kerber , aflata pe locul 5 in clasamentul WTA Simona si Kerber au un istoric bogat, iar scorul intalnirilor precedente este 6-4 in favoarea sportivei noastre. Ultimul meci dateaza de la Roland Garros 2018, cand Simona s-a impus in trei seturi, in sferturile de finala.Singura partida pe iarba a avut loc in 2016, la Wimbledon , cand Kerber a reusit sa se impuna.Partida din sferturile de finala va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, in direct pe Ziare.com.18:39 - Simona rateaza doua mingi de meci, dar acum serveste pentru calificare.18:33 - Simona conduce cu 5-2 si e la un game distanta de victorie.18:31 - Hercog isi face serviciul si scorul este 4-2.18:24 - Hercog face si ea break si scorul este 4-1!18:21 - Simona mai face un break si conduce cu 4-0!18:13 - Game la zero pentru Simona si scorul este 3-0!18:11 - Simona face break si conduce cu 2-0!18:04 - Simona incepe setul decisiv cu un game la zero!17:56 - Break la zero pentru Hercog, care are 5-4 si serveste acum pentru a trimite meciul in decisiv!17:55 - Hercog isi face serviciul si suspansul continua in acest set.17:49 - Simona revine in avantaj si conduce cu 4-3!17:46 - Simona face rebreak si scorul este 3-3!17:40 - Hercog face break si conduce in premiera in acest meci.17:38 - Scorul devine 2-2, Hercog a reusit sa echilibreze.17:34 - Simona raspunde cu un game la zero si are 2-1.17:31 - Game la zero pentru Hercog si scorul este 1-1.17:29 - Simona isi face serviciul fara probleme si incepe cu dreptul setul secund!17:16 - Simona nu are emotii in acest game, are 4-1 si e tot mai aproape de castigarea primului set!17:12 - Hercog isi face serviciul in premiera si scorul este 4-1.17:07 - Joc superb al Simonei, care loveste excelent si conduce cu 4-0!17:02 - Simona nu-i da nicio sansa adversarei, mai face un break si conduce cu 3-0!16:58 - Game fara emotii pentru Simona si scorul este 2-0!16:56 - Simona incepe excelent meciul si face break!16:49 - Polona Hercog serveste prima in acest meci.16:37 - S-a terminat meciul dintre Pliskova si Mertens, urmeaza duelul dintre Simona si Hercog!Info:In cazul in care va ajunge in sferturi, Simona se va duela cu Angelique Kerber (5 WTA).Simona Halep ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Hercog este pe locul 60.La casele de pariuri , Simona are cota 1.12 pentru a obtine victoria.Scorul intalnirilor directe este 1-1.Meciul este televizat de Digi Sport.