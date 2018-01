Simona Halep se califica in sferturi la Shenzhen si isi asigura prezenta pe primul loc WTA

Ziare.

Sportiva noastra a invins-o astfel pe chinezoaica Ying-Ying Duan (91 WTA ), cu 3-6, 6-1, 6-2.In urma acestui rezultat, Simona si-a asigurat prezenta pe primul loc WTA pana la finalul lunii ianuarie, cand se va incheia turneul de la Australian Open In partida cu Duan, Simona a acuzat din plin lipsa meciurilor oficiale si a inceput foarte greoi, in special la retur.Sportiva noastra a comis multe greseli nefortate si a pierdut primul set cu 6-3.In setul secund, Simona a gasit insa puterea de a reveni si a trimis meciul in decisiv cu un categoric 6-1.Decisivul a fost o simpla formalitate pentru sportiva noastra, care a ajuns astfel in sferturile de finala.In faza urmatoare, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka. Aceasta ocupa locul 63 WTA, insa este pe val si se anunta a fi o adversara periculoasa.Meciul va avea loc joi, de la ora 9:00, in direct pe Ziare.com.Pentru calificarea in sferturile de finala, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 13.121 de dolari.11:53 - Duan isi face serviciul, scorul este 5-2. Simona serveste din nou pentru calificarea in sferturi.11:50 - Duan face break si ramane in meci.11:47 - Simona mai face un break, are 5-0 si serveste pentru castigarea meciului.11:44 - Simona face 4-0 si e tot mai aproape de calificarea in sferturi.11:40 - Simona face break, are 3-0 si se indreapta spre victorie!11:37 - Simona salveaza o minge de rebreak, isi face cu mari emotii serviciul si are 2-0!11:31 - Simona incepe setul decisiv cu un break!11:22 - Duan are probleme la spate si coapsa si primeste ingrijiri medicale.11:16 - Simona face break si va servi pentru a trimite meciul in decisiv!11:10 - Simona isi face cu greu serviciul si conduce cu 4-1.11:05 - Simona face break si conduce cu 3-1!11:00 - Doua game-uri rapide, scorul este 2-1 pentru Halep.10:54 - Simona isi face serviciul in startul setului secund.10:48 - Game alb reusit de Simona, care acum are nevoie de un break pentru a ramane in set.10:45 - Duan isi face serviciul si se distanteaza la 5-2.10:39 - Simona da semne de revenire, isi face serviciul si e condusa cu 4-2.10:35 - Duan isi face serviciul si se distanteaza la 4-1.10:31 - Duan face break si Simona e condusa cu 3-1.10:27 - Simona nu-i poate pune probleme momentan chinezoaicei pe retur si este condusa cu 2-1.10:24 - Simona serveste precis si egaleaza la unu.10:21 - Duan isi face fara emotii serviciul in startul meciului.10:16 - Meciul incepe cu Duan la serviciu.10:06 - S-a terminat meciul dintre Siniakova si Wang. In scurt timp va incepe meciul Simonei Halep.Simona ocupa locul intai in ierarhia mondiala, in timp ce Duan este pe locul 91.Singura intalnire directa dintre cele doua a fost castigata de Simona, in trei seturi, anul trecut la Eastbourne.Invingatoarea se va duela in sferturile de finala cu bielorusa Aryna Sabalenka (73 WTA).Meciul este televizat de postul Digi Sport.