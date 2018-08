Simona Halep se califica in sferturile de finala de la Cincinnati

She's No. 1 for a reason.@Simona_Halep comes back from 1-3 to win the first set 7-5 at @CincyTennis pic.twitter.com/N9ZOyK4ZZs - WTA (@WTA) August 17, 2018

Sportiva noastra a trecut de ocupanta locului 16 WTA cu 7-5, 6-4, obtinand o victorie mai clara decat o arata scorul.Chiar daca Barty a inceput mai bine, Simona a revenit rapid si a pus stapanire pe joc si a castigat un meci in care a parut ca forteaza doar cat ii este suficient pentru a obtine victoria.Simona a inchis primul set cu un break pe final, iar apoi in setul secund nu a mai avut nicio emotie, profitand si de problemele fizice acuzate de Barty.Pentru Simona a fost a doua victorie la rand in fata australiencei dupa cea de saptamana trecuta, din semifinalele de la Rogers Cup.Simona va reveni pe teren in aceasta noapte si se va duela in sferturile de finala cu ucraineanca Lesia Tsurenko, aflata pe locul 44 in clasamentul WTA Partida va avea loc dupa ora 1:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.19:56 - Barty isi face serviciul, iar Simona serveste acum pentru a se califica in sferturile de finala.19:54 - Simona nu are emotii la serviciu si scorul este 5-3. Presiunea se muta acum pe Barty, care serveste pentru a ramane in meci.19:49 - Simona rateaza doua mingi de break si scorul este 4-3.19:44 - Simona serveste excelent, are 4-2 si e tot mai aproape de victorie!19:40 - Simona face break si conduce cu 3-2! Sportiva noastra are un joc solid in care pare ca forteaza doar cat trebuie!19:38 - Game rapid reusit de Simona si scorul este 2-2.19:34 - Simona face imediat rebreak si scorul este 2-1 pentru Barty.19:32 - Barty face break si are 2-0.19:28 - Simona rateaza doua mingi de break si Barty are 1-0 in setul secund.19:12 - Simona face break si serveste acum pentru castigarea primului set!19:08 - Al patrulea game la rand la zero si scorul este 5-5!19:05 - Continuam cu un game la zero si Barty are 5-4. Simona serveste acum pentru a ramane in set.19:03 - Game la zero si pentru Simona si scorul este 4-4.18:59 - Barty raspunde cu un game la zero si scorul este 4-3 pentru australianca.18:57 - Game rapid reusit de Simona si scorul este 3-3.18:52 - Simona face rebreak si scorul este 2-3!18:49 - Barty face break la zero si conduce cu 3-1.18:46 - Un nou game echilibrat, dar Barty rezista si are 2-1.18:42 - Simona salveaza o minge de break si isi face serviciul.18:37 - Game foarte echilibrat, dar Barty isi face cu greu serviciul si are 1-0.18:24 - Meciul va incepe cu Barty la serviciu.18:20 - Cele doua jucatoare intra pe teren!18:09 - Comunicat oficial din partea organizatorilor: Jucatoarele vor intra pe teren in aproximativ 15 minute.18:00 - Se fac ultimele pregatiri pe teren inainte de inceperea meciului.17:51 - La Cincinnati s-a oprit ploaia, iar acum organizatorii usuca terenul.Info: Meciul incepe dupa ora 18:00Simona Halep ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce Barty este pe locul 16.Singura intalnire directa a avut loc saptamana trecuta, in semifinalele de la Montreal , cand Simona s-a impus fara emotii.Castigatoarea se va duela in sferturile de finala cu Lesia Tsurenko, in aceasta noapte dupa ora 0:00.Partida este televizata de Digi Sport 2.