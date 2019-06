Simona Halep si Raluca Olaru, eliminate dramatic in semifinale la Eastbourne

Halep/Olaru - Flipkens/Mattek-Sands 7-6 (4), 2-6, 8-10

Cele doua romance au fost invinse dupa super tiebreak de Kirsten Flipkens si Betthanie Mattek-Sands, scor final 6-7 (4), 6-2, 10-8.Primul set a inceput cu Flipkens si Mattek-Sands la conducere, cele doua reusind sa se distanteze rapid. Cand pareau ca sunt gata sa isi adjudece setul, Simona si Raluca au revenit fantastic, au egalat la 5 si s-au distantat ele.Dupa doua mingi de meci ratate de romance s-a intrat in tiebreak, acolo unde Halep si Olaru s-au impus cu 7-4.Actul secund a fost unul fara istoric, Mattek-Sands si Flipkens dominand autoritar si impunandu-se cu 6-2.S-a intrat asadar in super tiebreak, acolo unde Simona si Raluca au inceput bine, au condus pana spre final, insa de la 8-6 n-au mai castigat niciun punct si au pierdut cu 10-8.Calificarea in semifinale le-a adus romancelor 185 de puncte in clasamentul de dublu si 14.539 de dolari.14:46 - Flipkens si Mattek-Sands castiga dramatic super tiebreakul si meciul!14:40 - Merg bine Simona si Raluca in super tiebreak.14:33 -14:23 - Inca un break pentru cele doua.14:15 - Break pentru Flipkens si Mattek-Sands!14:02 -13:57 - Halep si Olaru rateaza doua mingi de set si primul act se va decide la tiebreak!13:44 - Break pentru Simona si Raluca! Romancele servesc acum pentru a egala la 5!13:33 - Este 2-5 si romancele servesc pentru a ramane in acest set.13:25 - Flipkens si Mattek-Sands reusesc breakul si se distanteaza.13:10 - Incepe partida. Flipkens si Mattek-Sands sunt primele la serviciu.INFO: Simona Halep a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu de la Eastbourne.