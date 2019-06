Amanda Anisimova, despre meciul cu Simona Halep de la Roland Garros: De ce s-a speriat americanca de sportiva noastra

Ziare.

Sportiva in varsta de 17 ani spune ca Simona reprezinta un model pentru ea si ca este speriata de lovitura de backhand a romancei."Nu pot sa va spun cat de nerabdatoare sunt sa joc impotriva Simonei Halep. E incredibil sa joci impotriva ei. A castigat anul trecut aici, asa ca nu puteam avea un meci mai potrivit. Are o mare experienta, este castigatoare de Mare Slem. A trecut prin toate provocarile. Mie nu-mi ramane decat sa intru pe teren si sa joc. Nu am niciun fel de presiune. Sper ca voi reusi cel mai bun tenis al meu, iar apoi vedem ce se va intampla. Am fost foarte fericita cand ea a castigat anul trecut la Roland Garros. Am vazut-o cat a suferit dupa ce a pierdut in 2017. Chiar m-am bucurat pentru succesul sau.Sincer, am urmarit meciul Simonei inainte de partida mea si chiar ma gandeam: Dumnezeule, cum loveste cu backhandul. Asta am incercat sa fac si eu apoi in meciul meu.Imi voi exersa serviciul mult in ziua de pauza. Sper sa nu faca prea multe break-uri si cu mine. Sunt foarte increzatoare pe propriul serviciu. Cred ca lovesc mingea mult mai puternic decat o faceam in urma cu cateva luni", a afirmat Anisimova, citata de Fanatik Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe poloneza Iga Swiatek cu 6-1, 6-0.In faza urmatoare, sportiva noastra se va duela cu americanca Amanda Anisimova, aflata pe locul 51 in clasamentul WTA Partida dintre Simona si tanara de 17 ani va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Daca se va califica in semifinale, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Ashleigh Barty si Madison Keys.C.S.