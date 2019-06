Antrenorul Simonei Halep face o dezvaluire neasteptata la Roland Garros

Ziare.

Acesta a acordat un interviu pentru site-ul oficial al competitiei in care a dezvaluit ca ii cere ajutorul lui Darren Cahill inaintea fiecarui meci.Fostul antrenor al Simonei ii ofera astfel informatii despre adversare si despre tactica ce ar trebui adoptata."Inca mai vorbesc cu Darren in acest moment, el cunoaste circuitul mai bine decat mine. A gasit o cale pentru a scoate tot ce era mai bun din Simona. Nu e doar despre tenis, era grozav si pentru partea emotionala si mentala a jocului. A reusit multe deoarece Simona s-a deschis mult in fata lui, a incercat lucruri noi.I-a deschis mintea si sufletul. Eu nu pot fi Darren, trebuie sa incerc cateva lucruri diferite, dar tot timpul incerc in aceeasi cale. Este calea Simonei, este despre mici schimbari pentru a pastra lucrurile fresh. Darren este tatal succesului Simonei, iar eu sunt unchiul", a spus Daniel Dobre pentru site-ul oficial de la Roland Garros. Apoi, Dobre a mentionat ca nu este deloc usor sa lucrezi cu Simona, dar se bucura ca poate face acest lucru."Simona e o perfectionista. Nu poti face greseli, trebuie sa fii foarte, foarte atent. Sa o antrenez pe Simona este insa un vis, sunt foarte mandru", a mai spus Dobre.Colaborarea dintre Daniel Dobre si Simona a reinceput in luna martie, la Miami. Cei doi au lucrat si in trecut, cand Darren nu o putea insoti pe Simona la turnee.C.S.