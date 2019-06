Avertismentul Elinei Svitolina pentru Simona Halep si celelalte tenismene de top, dupa eliminarea de la Roland Garros

Ziare.

Jucatoarea din Ucraina spune ca Simona Halep Serena Williams si Naomi Osaka n-ar trebui sa se relaxeze deoarece pot fi invins in orice clipa chiar si de o jucatoare din afara top 50 WTA "Jucatoare precum Angelique Kerber si Caroline Wozniacki au pierdut deja, in timp ce Simona Halep, Serena si Naomi Osaka n-au avut viata usoara. Asta arata cat de mare e intensitatea din tenisul feminin si cat de puternic este tabloul.Acum nu mai conteaza ca joci cu locul 80 sau cu locul 20, dai peste o jucatoare la fel de periculoasa", a afirmat Svitolina pentru BBC.Pe partea de tablou a Simonei Halep a ramas o singura favorita, Lesia Tsurenko, pe care o va intalni astazi, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.Ucraineanca este singura favorita pe care Simona o mai poate intalni pana in semifinale.C.S.