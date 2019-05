Avertismentul lui Kim Clijsters inaintea debutului Simonei Halep la Roland Garros

Ziare.

Belgianca considera ca Simona ar putea avea de suferit deoarece a venit la Paris fara mentorul sau, Darren Cahill , omul care a ajutat-o cel mai mult."Va fi foarte interesant sa o vedem pentru prima data aparand in calitate de campioana en-titre a unui titlu de Grand Slam, sa observam cum se va impaca cu aceasta idee. In plus, revine acolo fara Darren Cahill. Ma gandesc, nu stiu, ca va fi un impact oricum. Spun asta pentru ca am vazut cu totii ce conexiune puternica era intre ea si Darren. Va fi interesant de vazut cum va manageria situatia de a evolua la Paris fara cel care a ajutat-o atat de mult in urma cu un an de zile sa castige trofeul - Cahill nu va mai fi acolo.Dar, sigur, toate aceste lucruri fac parte din viata unui sportiv profesionist, insa va fi interesant de urmarit daca Simona va fi pregatita sa castige sapte meciuri - asta daca o va si face. O poveste in care ea este rolul principal", a afirmat Clijsters pentru Hotnews Apoi, Clijsters a explicat de ce o apreciaza enorm pe Simona Halep "Ceea ce admir cel mai mult la Simona este modul in care lupta pe teren, cum se agata de orice oportunitate pentru a ramane acolo. Nu da nimic pe gratis si o vei invinge cred doar jucand tenis de calitate si sa interpretezi o partitura agresiva. Daca vei incerca sa castigi jucand la fel ca ea va fi foarte dificil sa o poti invinge", a mai spus Clijsters.Simona Halep va debuta marti la Roland Garros, urmand sa o intalneasca pe australianca Alja Tomljanovici, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata.C.S.