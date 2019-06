Calcule actualizate in clasamentul WTA: Cum le poate intrece Simona Halep pe Kvitova, Kerber, Barty si Svitolina

Ziare.

In ierarhia in timp real, Simona este in continuare pe locul 8, dar mai poate depasi caeva jucatoare eliminate deja din concurs, in functie de ce rezultat va avea.Astfel, pentru a trece peste Elina Svitolina, Simona trebuie sa ajunga cel putin in semifinale.Apoi, pentru a le depasi pe Ashleigh Barty si Angelique Kerber , Simona trebuie sa se califice in finala, cu conditia ca australianca, ramasa inca in concurs, sa nu se califice in semifinale.In schimb, pentru a trece si peste Petra Kvitova, Simona ar avea nevoie sa castige Roland Garros.Chiar si daca ar castiga turneul de la Paris pentru a doua oara la rand, Simona nu va putea urca mai sus de locul 3 WTA Pe de alta parte, daca nu va ajunge macar in semifinale, Simona risca serios sa iasa din top 10 WTA.C.S.