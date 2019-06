Ce nota a primit Simona Halep pentru evolutia de la Roland Garros: Serena Williams a luat 4!

Ziare.

Simona Halep, eliminata de adolescenta americana Amanda Anisimova in sferturile de finala, a primit doar un 6 din partea sursei citate!Italienii considera ca Simona nu merita mai mult de 6, chiar daca un sfert de finala la un turneu de Grand Slam nu e ceva la indemana oricui."O jucatoare care a ajuns in sferturile de finala la un turneu de Grand Slam nu poate primi o nota negativa, dar in aceasta situatie e greu sa primeasca mai mult de 6. Romanca a ajuns in sferturi ca unica experta dintre celelalte calificate, dupa un turneu inceput cu ceva dificultati, dar peste care parea ca a trecut", noteaza Tennis Circus "In fata Amandei Anisimova, campioana en-titre s-a pierdut si n-a reusit sa arate experienta in plus. A pierdut in doua seturi, dar putea fi invinsa chiar mai drastic. De asemenea, a irosit o sansa uriasa. Halep cade pe locul 8 in clasamentul WTA inaintea sezonului de iarba, unde n-a fost niciodata stralucita. Din fericire pentru ea, nu va avea multe puncte de aparat in urmatoarele luni", continuat sursa citata.Cea mai mare nota a primit-o castigatoarea Ashleigh Barty, 10, fiind urmata indeaproape de finalista Marketa Vondrousova, cu 9.5, si surprinzatoarea Amanda Anisimova, cu 9.Serena Williams, eliminata in turul trei, a fost notata cu 4, in timp ce ocupanta primului loc in clasamentul WTA, Naomi Osaka, invinsa si ea in turul trei, a primit nota 5.5.Ashleigh Barty: 10Marketa Vondrousova: 9.5Amanda Anisimova: 9Johanna Konta: 8.5Petra Martic: 7.5Bolsova Zadoinov: 7Naomi Osaka: 5.5Serena Williams: 4Vezi si: Marile perdante de la Roland Garros: Cine sunt tenismenele de top care au dezamagit crunt Roland Garros 2019 a fost castigat de Ashleigh Barty, dupa o finala castigata in doua seturi cu Marketa Vondrousova.I.G.