Ce spune Anisimova despre meciul cu Simona Halep de la Roland Garros

Pustoaica in varsta de numai 17 ani marturiseste ca este increzatoare si ca abia asteapta sa intre din nou pe teren."Nu pot sa descriu ce simt in acest moment. Abia astept urmatorul meci! Este pentru prima data cand ajung in sferturile de finala la un Grand Slam si ma simt extraordinar. Sunt entuziasmata pentru ca o voi intalni pe Simona, este campioana en-titre de aici, de la Paris. Nu simt nicio presiune, voi merge pe teren, voi incerca sa joc cel mai bun tenis al meu si vom vedea ce se va intampla", a spus Anisimova la Eurosport. Simona Halep si Amanda Anisimova se vor infrunta miercuri in sferturile de finala de la Roland Garros.Meciul, care reprezinta si primul duel dintre cele doua, va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.