Cele mai mari emotii din acest an: Pe ce loc risca sa ajunga Simona Halep dupa Roland Garros

Ziare.

com

Sportiva noastra are de aparat 2.000 de puncte WTA de anul trecut, iar un parcurs slab o poate scoate chiar in afara top 10 WTA pentru prima data in ultimii cinci ani.La startul Roland Garros, Simona va ramane cu 3.533 de puncte, iar in clasamentul virtual se va afla pe locul 8.In cazul in care va avea un parcurs slab, Simona risca foarte serios sa paraseasca top 10 WTA. Pentru ca acest lucru sa nu se intample, ea ar avea nevoie macar de o calificare in sferturile de finala.Emotiile sunt cu atat mai mari cu cat sportiva noastra a alternat evolutiile de exceptie la Roland Garros, cu cele foarte slabe.In cele noua aparitii pe tabloul principal de la Roland Garros, Simona a castigat un trofeu, a jucat doua finiale, dar are si trei eliminari in primul tur, doua in turul doi si inca una in optimile de finala.Pe de alta parte, este cert ca Simona Halep nu poate urca mai sus de locul 3 WTA nici macar daca va castiga trofeul de la Roland Garros. Asta deoarece Naomi Osaka si Karolina Pliskova au putine puncte de aparat si privesc relaxate catre Grand Slam-ul ce va inicepe duminica.C.S.